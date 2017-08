Madagascar: Affaire Riana Andriamandavy - La présidente du SMM dénonce un escamotage du dossier

Le premier est une plainte pour diffamation, menace de mort par SMS, violence et voie de fait, tandis que le second dossier concerne une dénonciation d'infractions qui devrait inciter le parquet à se saisir d'office. D'ailleurs, d'après la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar, la Cour de cassation a déjà donné une autorisation pour lancer une poursuite contre le sénateur HVM. A noter que les membres du SMM prévoient d'effectuer une visite de courtoisie auprès de la nouvelle ministre de la Justice, Rasolo Elise Alexandrine dans les jours qui viennent. Reste à savoir si la nouvelle Garde des Sceaux donnera suite à leur demande d'audience.

« Nous ne reculerons point et nous poursuivrons notre revendication jusqu'à ce que la Justice soit faite sur cette affaire ». C'est ce qu'a déclaré hier la présidente du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM), Fanirisoa Ernaivo par rapport à l'affaire Riana Andriamandavy VII. Le numéro Un du SMM dénonce « un escamotage du dossier par des hauts responsables ». Et ce, afin de tenter de soustraire la Justice et de couvrir le Sénateur élu sous les couleurs du parti au pouvoir. A entendre les explications de Fanirisoa Ernaivo, « les responsables concernés se renvoient la responsabilité ».

