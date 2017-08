Madagascar: Beboarimisa Ralava et Benjamina Ramanantsoa - Prise de fonction officielle

Une occasion pour l'ancien patron, qui vient de bénéficier d'une promotion pour diriger le Ministère en charge des Projets Présidentiels, de l'Aménagement du Territoire et de l'Equipement, de faire le tour d'horizon des travaux réalisés durant son passage à ce département. Il a cité entre autres, la mise en place de balisages nocturnes à l'aéroport de Toliara, le début des chantiers pour l'extension de l'aéroport de Nosy- Be et de Toamasina, l'élaboration de la politique nationale du secteur aérien et l'extension en cours du Port de Toamasina et du Port de Toliara.

Prise de fonction officielle pour le ministre Beboarimisa Ralava. En effet, la cérémonie de passation de service au Ministère des Transports et de la Météorologie, entre le ministre sortant Benjamina Ramanantsoa et son successeur Beboarimisa Ralava s'est déroulée hier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.