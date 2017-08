Madagascar: Vision minière nationale - Premier atelier de travail à partir de ce jour

L'économie bleue est au centre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA) et recouvre, dans ce contexte, à la fois le milieu marin et les eaux douces, y compris les océans et les mers, les côtes, les rivages et les berges, les lacs, les cours d'eau et les nappes souterraines. Elle embrasse un éventail d'activités, directes, ou dérivées, qui vont de la pêche à l'exploitation minière sous-marine en passant par l'aquaculture, le tourisme, les transports, la construction navale, l'énergie, ou la bio-prospection.

L'économie bleue a été identifiée par Madagascar comme un pilier essentiel à cette transformation lors de la 19e session du Comité intergouvernemental d'experts (CIE) du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Est (BSR-AE) de la CEA qui s'est tenue à Antananarivo, au mois de mars 2015, sur le thème « Exploiter l'économie bleue pour le développement de l'Afrique de l'Est ».

Profil. La CEA a lancé une nouvelle série de profils pays, en marge de la semaine du développement en Afrique qui s'est tenue au mois de mars 2017, à Dakar, au Sénégal. Pour Madagascar, le profil fournira donc un aperçu de la situation socio-économique actuelle. Il comporte également une analyse thématique qui porte sur les zones franches et l'industrie textile, et leur rôle dans la transformation structurelle du pays.

L'atelier se tient dans le cadre d'un programme de collaboration entre Madagascar et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) en vue d'appuyer certaines activités nationales dans des secteurs socio-économiques émergents. La réunion verra le lancement du profil pays ainsi que des discussions autour des questions minières et de l'économie bleue.

