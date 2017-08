Madagascar: Mahaleo - Il y a trois ans, Nônô tirait sa révérence !

29 août 2014 - 29 août 2017, trois ans déjà que Nônô nous aura quittés et laissé un grand vide dans le cœur de ses frères de scène et de ses inconditionnels.

29 août 2014, une date qui aura marqué à jamais les inconditionnels de Mahaleo. Ce jour-là, ils apprenaient le décès du bassiste du groupe. Une nouvelle qui en a attristé plus d'un. Depuis plusieurs mois, Nono Rakotobe Andrianabela de son vrai nom, luttait contre le cancer. Il s'est vaillamment battu, mais la maladie aura finalement eu raison de lui et laisse un grand vide dans le groupe.

Aujourd'hui, sa famille ainsi que ses inconditionnels se souviennent encore cependant de l'homme qu'il était : discret, mais efficace. Comme la plupart des membres de la formation, lui aussi travaillait à rendre chaque morceau meilleur. Car oui, il n'était pas seulement bassiste, mais également arrangeur. Trois ans après sa disparition, Mahaleo continue de faire résonner de plus belle ses plus grands succès dans les quatre coins de Mada. Le plus bel hommage que les membres restant pouvaient rendre à leurs frères disparus.

En 2010, Mahaleo avait effectivement déjà perdu Raoul. Aujourd'hui, ils continuent leur chemin, comme l'auraient certainement voulu Raoul et Nono. Après plusieurs concerts à Tana et en provinces, Mahaleo, aujourd'hui, se prépare donc à émerveiller les inconditionnels d'ailleurs. En octobre, ils entameront leur tournée européenne. Ils se produiront entre autres à Savigny-le-Temple « Le Millénaire, à Paris, à Toulouse et plusieurs autres villes et probablement dans d'autres pays.

Des informations qui seront communiquées ultérieurement, mais pour l'heure, souvenons-nous de Nônô, le bassiste de Mahaleo qui un 29 août comme celui-ci, tirait sa révérence.