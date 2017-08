Madagascar: Aïkido - Début de stage demain mercredi

Art martial fondé sur les principes de la non-violence, l'Aïkido a pour vocation première celle de mettre l'individu sur la voie de la recherche de ses qualités humaines, tout cela par l'étude, la pratique et le perfectionnement des gestuelles propres à l'Aïkido. Avant d'entamer ses trois jours de stage, l'expert Philipe Léon 7e dan sera à la disposition de la presse demain mercredi de 8h15 à 8h45. Le stage sera donc réservé aux pratiquants d'Aïkido et il est recommandé aux participants d'être assidus. Les organisateurs ont défini l'âge minimum à 14 ans avec autorisation parentale écrite. Le 7e dan Léon est directeur technique régional de la Fédération Française d'Aïkido (FFAAA) et il enseigne dans son dojo à Pessac (France) et donne des stages dans plusieurs pays. Il en est à son second passage à Madagascar.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.