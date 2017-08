Madagascar: Volley / GNVB - Nouvel enjeu, les Seychelles en novembre

Le club de GNVB tient à asseoir sa suprématie nationale et pour cela, il se prépare en conséquence. « Nous avons déjà fait depuis plusieurs semaines des séances en salle. Mieux, nous sommes en préparation intense. C'est mieux ainsi que la finale Analamanga soit très tardive ce qui nous permet d'être vraiment en forme » a dit Honoré Razafinjatovo, coach. Ils sont en train de renforcer et d'améliorer les services et la défense. Comme le sommet national des jeunes est prévu à partir du 4, ils seront tous à Toamasina déjà pour s'acclimater. Ils, ce sont les joueurs de toutes les équipes de la GNVB, deux de la ligue de Vakinankaratra et une d'Analamanga. Ils jouent en match triangulaire pour éviter les mauvaises surprises.

Ils sont champions d'Analamanga et là, ils vont défendre leur titre national à Toamasina. Avant cela, les jeunes garçons de GNVB seront en lice chez les moins de 18 ans à partir du 4 septembre prochain et ils partiront le 2 septembre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.