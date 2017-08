Madagascar: Protection sociale - Les natifs d'Iharana ont leur antenne CNaPS !

Mounir et Zaïra forment un couple de retraités affiliés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNaPS) ; ils vivent à Antsirabe Nord, Vohémar.

Tous les trimestres pour encaisser leur pension de retraite, ils devaient se rendre à l'antenne de Diégo-Suarez en parcourant 327 km- dont 160 km de route secondaire délabrée- en taxi-brousse ! Heureusement, une antenne de la CNaPS vient enfin d'être inaugurée à Vohémar, leur vie de retraités sera désormais plus posée.

Inaugurée le 24 août dernier, la 49e agence de la CNaPS à Tanambao est maintenant pleinement opérationnelle. La cérémonie s'est tenue sous un ciel ensoleillé et la brise agréable du Varatraza qui souffle sur toute la province d'Antsiranana de mai à décembre. Rehaussée par le sénateur de la province d'Antsiranana Tomboson Sylvestre, le chef de région de la SAVA, Velomaro Faustin et le DG de la CNaPS Arizaka Rabekoto Raoul, elle a également fait la part belle à la population locale, principale bénéficiaire de la protection sociale. La CNaPS entend effectivement poursuivre et renforcer sa politique de proximité. Notons par ailleurs que cette cérémonie d'inauguration fut doublée d'une remise de certificats suite à un atelier de formation et de sensibilisation à l'application et à la compréhension du Code de Prévoyance sociale.

Sur place. Désormais, exit les attentes et les voyages épuisants que ce soit vers Sambava ou Diégo-Suarez, les dossiers de la population en terme de protection sociale peuvent être traités par l'agence de la CNaPS à Tanambao Vohémar. Les agriculteurs, les pêcheurs et les éleveurs ont également poussé un ouf de soulagement en écoutant le chef de région qui a annoncé leur affiliation prochaine à la CNaPS. Arizaka Rabekoto Raoul a par ailleurs réitéré que l'étude de faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite est en cours pour ces paysans et travailleurs indépendants qui vont être affiliés prochainement à la CNaPS ; sans oublier les allocations familiales, les rentes et les pensions qui ont été revues à la hausse, respectivement à hauteur de 100% et de 20%.