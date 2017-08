Madagascar: Basket / Metz Club - Sariaka Totofidy dans l'équipe senior

Sariaka Totofidy, l'étoile montante du basket-ball malgache.

L'international malgache Sariaka Totofidy vient d'étoffer le rang des joueuses seniors de l'équipe du Metz Basket Club. A 17 ans, Sariaka joue dans la cour des grands.

Evoluant dans la catégorie cadette au sein du Metz basket Club, Sariaka Totofidy fait partie des quatre joueuses qui vont étoffer le rang des seniors. Agée actuellement de 17 ans pour 1 m 68, elle va évoluer en pré-nationale et peut-être N3. « J'intègre donc un groupe dans lequel il y a des filles plus âgées, certes plus mûres et mieux bâties, mais en vérité ça ne m'inquiète pas. Au contraire, je suis même contente, car ça va me permettre de m'endurcir et de progresser niveau basket. Après, c'est sûr qu'il y aura de la concurrence, mais j'aime ça et il en faut dans une équipe.

De plus, les filles sont super sympas et les coachs très à l'écoute. Nous sommes vite intégrées et j'espère que durant l'année on aura une bonne cohésion de groupe, que ça soit au basket ou en-dehors, car c'est important. Pour terminer, je suis pressée de reprendre la saison qui sera j'espère remplie d'émotions et de plaisirs ! » a-t-elle expliqué. Sariaka évolue dans les postes 1 et 2. Elle a été formée au Sluc de Nancy et a joué pendant deux ans dans l'équipe Union Sluc-Metz, en minimes et cadettes puis elle a rejoint Metz. En 2015, elle a défendu les couleurs malgaches à l'Afrobasket Women U 16 à Antananarivo.

A 17 ans, elle est l'une des étoiles montantes et relèves par excellence du basket-ball malgache. « Sariaka est une fille susceptible de jouer avec les deux équipes, elle fera un peu la navette entre les deux. Elle s'entraînera avec la N3 comme ses trois copines. C'est une très jeune joueuse avec un vrai potentiel, très intéressante sur les lignes arrière. Elle peut développer un gros volume de jeu. Une chose que j'apprécie chez elle ? Son esprit de battante. Tout à fait le genre d'esprit que j'essaie d'inculquer à mon équipe. Elle, elle l'a. Elle veut travailler, veut progresser et elle amène de la fraîcheur et de la bonne humeur au groupe » a fait savoir son coach, Damien.