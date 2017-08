Congo-Kinshasa: Jérôme Bonso commente les travaux de l'évaluation du processus électoral à Kananga

Les travaux d'évaluation globale du processus électoral se tiennent depuis lundi 28 août à Kananga dans la province du Kasaï-Central.

Jérôme Bonso, président de l'ONG Agir pour des élections transparentes et apaisées (AETA) affirme que ces travaux ont pour mission d'élaborer le calendrier électoral.

«Nous sommes en train de réfléchir ensemble du point de vue technique, organisationnel et logistique, comment on va avoir une idée sur la possibilité que la CENI puisse élaborer le calendrier électoral, tant attendu par tout le monde pour que nous puissions aller de l'avant», indique Jérôme Bonso.

Il fait remarquer que l'organisation des élections en 2017 dépendra des contraintes techniques et financières.

«Les travaux vont se faire en commission. Quand on va faire l'évaluation par rapport à toutes les activités, on verra l'activité qui prendra beaucoup de temps. On verra si cela peut nous permettre d'aller aux élections en décembre 2017.

Mais si les contraintes et les défis à réaliser sont nombreux et importants et que cela peut nous amener au-delà, ça sera aussi pris en compte dans l'élaboration du calendrier électoral qui est un outil de prévision, de gestion, d'exécution et de suivi des activités électorales», promet le président de l'AETA.

Il recommande au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers, à l'opposition, à la Majorité et la société civile d'accompagner et d'encadrer le calendrier électoral qui sera publié.