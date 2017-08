Guinée: Kamsar - Le projet de construction de la raffinerie de pétrole est-il en souffrance ?

Selon un travailleur de saumon qui a requis l'anonymat quand on voit le rythme avec lequel on exploite et transporte la bauxite, l'on comprend qu'ils veulent tout prendre et rapidement.

En Guinée, les zones minières qui connaissent plus de soulèvement et de mécontentement sont les zones où évoluent les sociétés chinoises, où l'environnement est détruit, les populations sont exposées aux maladies liées à la poussière, les travailleurs locaux mal récompensés.

Le titre foncier obtenu, les travaux lancés aujourd'hui ils sont pratiquement bloqués à cause notamment de la société chinoise WAP. L'on se rappelle qu'il existe des pays où la politique minière des Chinois a été fortement critiquée et même fermée.

