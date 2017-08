Ghana: Le Riz Jollof gambien remporte une victoire sur celui du Sénégal

En août 2016, la visite la visite du patron de Facebook Mark Zuckerberg au Nigeria a relancé cette guerre. « Hier, j'ai mangé du riz Jollof et de la crevette. C'était délicieux, fantastique. On m'a dit de ne pas comparer le riz jollof du Nigéria à celui des autres pays voisins « , a dit le jeune milliardaire. Les Nigérians ont interprété ça comme une légitimation de la supériorité de leur riz.

La victoire de la Gambie est une mauvaise nouvelle surtout pour le Ghana et le Nigeria. En effet, le riz Jollof est au centre d'une guerre culturelle sans merci entre les Ghanéens et le Nigérians depuis plusieurs années, les uns et les autres se targuant d'être les meilleurs préparateurs du riz Jollof. Cette guerre se passe principalement sur les réseaux sociaux ou par artistes interposés.

Comme le rapporte le site ghanéen Cityfmonline, « la Gambie a préparé le riz jollof sans tomates, mais avec de la moutarde, du poisson et d'autres ingrédients, faisant de leur jollof blanc jaunâtre par rapport à celui des Ghanéens, qui utilisaient du tilapia, des tomates et d'autres ingrédients pour rendre leur jollof attrayant et savoureux, en lui donnant une couleur rougeâtre ». Les Nigérians et les Sénégalais ont utilisé d'autres ingrédients pour rendre leur riz spécial.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.