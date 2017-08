Sénégal: Battu aux législatives avec l'Union Bunt-Bi - Le maire Edouard Lambal «revendique» la victoire de Bby

L'on joue encore les prolongations des législatives à Oussouye, un des trois chefs-lieux de département de la région de Ziguinchor.

Le maire d'Oussouye, Edouard Lambal, leader du Mouvement «Mykassa» est monté au créneau pour expliquer comment, par le jeu des calculs, l'Union Citoyenne Bunt-Bi a permis à la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de remporter le seul siège de député du département.

«Notre présence sur le terrain, avec l'Union Citoyenne Bunt-Bi, qui n'est qu'une composante de la coalition «Macky 2012», «a permis à un nombre important d'électeurs indécis, déçus ou frustrés de Benno Bokk Yaakar et d'autres formations politiques de nous soutenir».

Des électeurs qui pouvaient logiquement soutenir l'Union des Centristes du Sénégal (UCS) d'Abdoulaye Baldé, «si nous n'étions pas présents sur le terrain comme candidat. Nous avons tous constaté comment l'Union Centriste du Sénégal a «talonné» la coalition Benno Bokk Yaakaar sur le terrain», martèle le maire «apériste» d'Oussouye qui avait claqué la porte de la coalition de la mouvance présidentielle aux dernières législatives pour l'Union Citoyenne Bunt-Bi.

Lors d'un face à face avec la presse, le maire et ses partisans restent convaincus qu'ils se sont non seulement imposés comme force alternative pour provoquer l'unité entre l'Alliance pour la République (APR) et ses alliés frustrés, mais aussi et surtout empêcher l'opposition de remporter le seul poste de député pourvu au département du Kassa.

Réitérant son encrage dans la mouvance présidentielle, Edouard Lambal et ses partisans comptent bien garder le cap pour 2019 afin, disent-ils, «de plébisciter le président Macky Sall dès le premier tour» de cette présidentielle à venir.

Battus avec sa coalition Bunt-Bi , l'édile d'Oussouye est d'avis qu'il a fortement contribué à la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans le Oussouye car, avec son mouvement, ils se sont positionnés premiers, avec plus de 700 voix dans la commune et plus de 2093 voix dans tout le département.

Une sortie du maire qui risque, toutefois, de susciter de virulentes réactions dans le camp dirigé par Aimé Assine élu député dans ce département.