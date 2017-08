Cameroun: Coupe du Cameroun de handball - Les finalistes sont connus

Deux victoires, dont l'une samedi dernier contre FANZ de Yaoundé (17-16) au stade Matéco, ont contribué à cela. Pourtant, l'équipe perd beaucoup de ballons devant les buts. Les coéquipières de Bénédicte Manga ont donc du boulot avant la finale contre Dynamique de Bokito. « Nous jouerons une finale contre Dynamique, une bonne équipe. Pour nous qualifier, il fallait beaucoup travailler et refaire une équipe », confie le coach. Dynamique de Bokito pour sa part est une espèce de fusion de jeunes talents et de joueuses d'expérience venues du championnat. Cette saison, l'équipe du Mbam-et-Inoubou veut crier qu'on peut compter avec elle en Afrique. Elle s'est facilement défaite de son adversaire, Nana Centre de Bafoussam, 45-14.

Après sa courte victoire sur la Fondation André Nziko, en première rencontre, le groupe a rechargé les batteries, déroulé le jeu et gagné (23-16). Renauld Danger, gardien de Minuh, offre une défense de classe. Rien ne passe. Ses coéquipiers le suivent. L'équipe est costaude en défense, solidaire, mieux organisée offensivement. L'adversaire des urbanistes en finale, Fap de Yaoundé, a survécu dans une rencontre assez difficile. Cette année encore, le public bénéficiera d'un remake de la finale de 2016 perdue par Minuh. Sera-ce la dernière finale de Darly Nyama, lui qui a un nombre incomptable de finales de coupe et de championnat avec Minuh ? « Tout dépendra de mon état physique, mon envie. J'ai une finale à préparer et à gagner », explique-t-il. Chez les dames, Samuel Rodrigue Manock, entraîneur du TKC, a atteint l'un de ses objectifs de saison : disputer la 54e finale de coupe du Cameroun.

Dynamique de Bokito, TKC de Yaoundé, Minuh de Yaoundé et Fap s'étaient démarqués en dames et messieurs lors des matchs aller des demi-finales de coupe du Cameroun de handball le 19 août dernier. Samedi 26 août, il fallait juste confirmer sans se mettre la pression. Minuh y est allé à fond. Les coéquipiers de Darly Nyama, meneur de jeu du club, veulent offrir une nouvelle ligne dans le palmarès de cette équipe.

