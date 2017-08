Cameroun: Soirée de cauchemar pour Teikeu

Le défenseur camerounais a inscrit un but contre son camp et écopé d'un carton rouge le week-end dernier en Ligue 2 française.

La 5e journée de Ligue 2 (France) est à oublier rapidement pour Adolphe Teikeu. Le défenseur central a vécu une soirée cauchemardesque vendredi dernier avec son club, Sochaux. Il y a, bien sûr, la lourde défaite face à Châteauroux (1-5) mais surtout, l'expulsion du Camerounais dès la 13e minute de jeu. Question de couronner un début de partie entaché par l'ouverture du score de Châteauroux, sur un but contre son camp d'Adolphe Teikeu. Entré dans le dernier quart d'heure, Franck Zambo Anguissa n'a rien pu faire non plus, lors de l'humiliation de l'Olympique de Marseille, dimanche dernier, face à Monaco 6-1 en Ligue 1.

Buteurs en panne Des huit attaquants convoqués par Hugo Broos, seul Jean Pierre Nsame de Young Boys s'est illustré durant le week-end écoulé. Le Camerounais a en effet ouvert le score contre St-Galles (2-2) lors de la 5e journée du championnat suisse. Eric Maxim Choupo-Moting (Stoke city) et Vincent Aboubakar (Fc Porto) étaient bien sur le terrain mais n'ont pas marqué. Quant à Christian Bassogog et Benjamin Moukandjo, la légion chinoise des Lions indomptables, ils profitent de la trêve, depuis quelques jours, du championnat en raison des matchs de la coupe et des rencontres internationales. Gardiens sur le banc

En Espagne, les journées se suivent et se ressemblent pour Fabrice Ondoa, qui, une fois de plus, ne figurait pas dans le dispositif de Séville Atletico, en 2e division. Du moins, c'est sur le banc, comme depuis le début de la saison, qu'il a assisté à la défaite de son équipe (1-2) face au Real Valladolid. George Bokwe joue également les remplaçants en ce moment en 2e division norvégienne avec Mjöndalen IF. Pourtant crédité d'un début de saison remarquable avec AC Ajaccio (Ligue 2 française), Jules Goda, gardien chez les Lions indomptables, n'était pas aligné lors de la victoire de son équipe sur Tours (1-3). Et pour cause, le joueur a résilié son contrat avec le club corse la semaine dernière.