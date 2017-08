Cameroun: Éliminatoires Mondial 2018 - Les Lions au vert à Yaoundé

La sélection nationale masculine se regroupe depuis hier. Deux séances d'entraînement prévues ce jour.

Silence de cimetière dans le hall de l'hôtel Mont- Fébé. Pas d'ambiance de cour de récréation. Pas de gens qui devisent. Quelques fruits dans une main, un bandage entre le front et l'arcade sourcilière, Georges Constant Mandjeck est là, parmi les Lions. Sa sortie du restaurant de cet hôtel se fait par l'escalier. Le groupe vient de terminer le repas de midi. Approché, il va éconduire ses interlocuteurs avec finesse en les référant au Team Press. « C'est la règle ». La règle. On en reparle. Le sélectionneur a insisté dessus lors de sa conférence de presse de publication de la liste des 23 joueurs devant affronter le Nigeria les 1er (Uyo) et 4 septembre (Yaoundé). Hugo Broos a évoqué la discipline, le retour aux sources, la solidarité, la bonne mentalité...

Passé les portes coulissantes du Mont- Fébé, les Lions sont « encadrés ». Communications, repas, mouvements, visites, tout est réglementé. Aujourd'hui plus qu'avant. Des agents de police sillonnent. « Excusez-moi Madame, vous ne pouvez pas vous asseoir là. C'est interdit. Personne ne doit rester assis ici », explique un agent de sécurité à un groupe de trois personnes, en pointant du doigt les fauteuils des salons en cuir installés dans le hall de l'établissement. La sélection nationale de football y réside en attendant son départ pour Uyo au Nigeria. Le match compte pour la troisième journée des éliminatoires de la coupe du monde, Russie 2018. Aucun joueur ne veut être le premier sanctionné. A l'aéroport, il est possible qu'ils disent un mot.

Après, il faut voir avec le sélectionneur et le Team Press Officer. Les premiers arrivés chez les Lions ont été soumis hier à la traditionnelle séance de décrassage conduite par Christophe Manouvrier, le préparateur physique. Il s'agit de Benjamin Moukandjo (Jiangsu Suning, Chine), Georges Mandjeck (Sparta Prague, République Tchèque), Arnaud Djoum (FC Hearts, Ecosse), Georges Bokwe (Brest, France), Adolphe Teikeu (FC Sochaux, France), Frantz Pangop (Union de Douala, Cameroun), Fabrice Olinga (Royal Mouscron, Belgique), Jules Goda (AC Ajaccio, France), Jean Charles Castelleto (Brest, France) et Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine). Les 13 autres joueurs convoqués par le staff technique étaient attendus hier. Le groupe quittera le Cameroun jeudi 31 août prochain et regagnera le Cameroun tout de suite après le match prévu vendredi.