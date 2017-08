Angola: Election /2017 - La CNE éclaircit les procédures de dépouillement des résultats

Luanda — La porte-parole de la Commission Nationale Electorale (CNE), ), Júlia Ferreira, a éclairci vendredi, à Luanda, que le dépouillement des résultats était fait non seulement dans les procès verbaux des opérations électorales mais également dans un ensemble d'autres documents qui reflètent tout ce s'est qui s'est passé dans les tables des bureaux de vote.

Dans une déclaration faite à la presse après avoir actualisé les résultats provisoires des élections générales du 23 août, elle a dit que « s'il existe des bulletins réclamés non résolus, ceux-ci sont transmis aux commissions provinciales électorales pour trouver une solution ».

Júlia Ferreira a aussi expliqué que il y avait une série d'exercices et procédures qui doivent être faits pour que les provinces fassent le dépouillement provincial, c'est pour cela que même si les partis ont les procès-verbaux synthèse des bureaux de vote et ceux des opérations électorales, il faut comprendre qu'il y a des éléments et documents nécessaires pour le dépouillement provincial et national.

"Ces éléments ne sont pas à la disposition des formations politiques, raison pour laquelle, il existe un centre de dépouillement national équipé des matériels technologiques et softwares adéquats pour que tout le processus de dépouillement et de comptage soit fait en tenant compte des informations.

Júlia Ferreira a rappelé que le délai de dépouillement et divulgation des résultats électoraux provinciaux, selon la loi organique sur les élections générales, est de 7 jours, comptés à partir du jour de vote, et au niveau national 15. Et après se fera la conversion des votes en mandats dans les circonscriptions provinciales et nationales.

"Nous allons attendre dans la sérénité. Le processus marche bien, et nous respectons le temps imparti dans la loi et j'appelle les électeurs, les citoyens et la population en général à continuer d'attendre les résultats électoraux avec la même sérénité, posture, civisme et confiance en la CNE », a-t-elle ajouté.

Les données provisoires déjà publiés par la CNE donnent le MPLA vainqueur avec 61,10% des voix, suivi de l'UNITA 26,71%, CASA-CE (9,46%), PRS (1,33%), FNLA (0,90%), et APN ( 0,49%).