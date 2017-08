Congo-Kinshasa: Développement Rural - SENEJER face au Plan Stratégique Sectoriel 2017-2019 !

Un pays post-conflit, comme la République Démocratique du Congo, encore exposée aux menaces des désirs de violences ethno-tribales et des groupes armés, devrait avoir une politique cohérente d'encadrement et réinsertion de sa jeunesse rurale.

D'où, en dépit d'un fonds national de l'emploi, il y a nécessité d'avoir également, un fonds national d'insertion des jeunes ruraux, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Ceci, pour la simple raison que la population congolaise est en majorité constituée des jeunes dont la proportion tourne autour de soixante-quinze pourcent. Il n'est un secret de polichinelle, qu'une jeunesse rurale sans occupation, ni encadrement adéquat constitue un danger permanent pour la Société.

Car, à tout bout de champ, celle-ci, est prenable devant toute sollicitation d'entreprises machiavéliques pour déstabiliser son propre pays. Aussi, soixante-quinze (75) pourcent de la superficie congolaise est-elle couverte par le monde rural, du reste, riche en terres arables et une pluviométrie très accrue, susceptible de répondre à n'importe quelle saison culturale.

Cette politique à laquelle, le Ministère de tutelle, sous l'impulsion de M. BITAKWIRA BIHONA-HAYI Justin, ministre du Développement Rural, se doit de matérialiser à travers le Service National d'Encadrement et Reclassement de la Jeunesse Rurale (SENEJER), mérite une adhésion soutenue de l'ensemble du gouvernement mais aussi, de tous les partenaires nationaux et étrangers qui ont la passion de tirer la jeunesse rurale, la tête de l'eau.

Pour lier l'utile à l'agréable, Mulenga Lebayo, Directeur national du Service National d'Encadrement et de Reclassement de la Jeunesse Rurale, SENEJER en sigle, a réuni, vendredi 25 août dernier, tous les cadres et agents pour une communication importante les concernant.

Il s'agissait essentiellement de la sensibilisation du personnel de Senejer sur la nécessité de s'approprier le Plan Stratégique Sectoriel 2017-2019, dans le cadre de l'autonomisation de la jeunesse rurale.

A en croire le Directeur national, ce plan vise, en effet, la création d'emplois dans les milieux ruraux sur l'ensemble du territoire national.

Le résultat attendu de ce plan est la formation et l'insertion de dizaine des milliers des jeunes ruraux dans divers métiers, tels que : la maçonnerie, la briqueterie, la menuiserie, coupe et couture, l'agrobusiness etc.

L'exécution de ce plan stratégique sera dans le cadre d'un partenariat public-public ou encore, public-privé. Vu la complexité de la superficie de la RDC, il est, certes, difficile de contenir en une fois, tout le pays. C'est pourquoi, il va falloir démarrer avec 5 territoires qui sont : Isangi, Bukoro, Rutshuru, Walungu et Kambove.

Eu égard à ce qui précède, force est de reconnaître que les défis d'encadrement et réinsertion de la jeunesse rurale demeurent complexes. Voilà pourquoi, il est demandé au gouvernement, de prendre à bras le corps ce projet lié au Plan Stratégique Sectoriel. En outre, les partenaires et autres humanitaires qui se seraient intéressés à ce projet, peuvent sans hésiter mettre la main dans la pate pour sauver la jeunesse du monde rural, souvent victime d'actes terroristes.

Pour plus d'amples précisions, ils peuvent s'adresser à ce mail: mulengalebayo @gmail.com pour avoir des contacts directs avec le responsable du service.

La seconde communication était celle liée à la restitution de la réunion que le Secrétaire Général a.i. Georges KOSHI a eu avec tous les Directeurs des Services de l'Administration Centrale du Développement Rural.

Contre toute attente, il convient de signaler à titre de rappel, que la jeunesse est l'avenir du pays. Il est important de lui inculquer des idéaux fondamentaux de la démocratie par la participation et l'implication aux activités d'éducation civique et de citoyenneté.

Plus loin, pour bâtir un Congo plus prospère, la jeunesse doit être au centre de toutes préoccupations. Et, la jeunesse rurale, en particulier, a été la plus victime des conflits armés que la RDC ait connus ces deux dernières décennies.