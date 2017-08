Sénégal: Pole mère-enfant - Human Appeal International « équipé » HOGGY

Dans l'affaire Tigo- Wari déjà tranchée par l'état du Sènégal via le… Plus »

Talla Omar Lèye renchérit: «nous sommes très sensibles à cette couche de la société mère-enfant. Nous intervenons sur les orphelins et, à l'instant, nous sommes à plus de 4000 orphelins pris en charge par Human Appeal», souligne M. Lèye.

Revenant sur sa politique sociale, le Directeur de l'Ong de soutenir: «nous sommes sur le 2e axe de notre politique c'est-à-dire la santé, l'organisation de caravanes sanitaires, l'organisation de dons de médicaments et des consultations médicales gratuites pour les populations et aussi le don d'équipements aux Etablissements public de santé (Eps) qu'on est entrain de faire», explique-t-il.

C'est dans cet optique que nous avions sollicité l'Ong par anticipation parce que c'est un projet qui est en cour d'élaboration, qui n'est pas encore validé», tient à préciser Alioune Ndiaye, chef de Service administratif et financier. Alioune Ndiaye n'a pas manqué d'inviter les autres organisations à suivre l'exemple de Human Appeal International qui a offert une table d'accouchement, des ordinateurs et imprimantes, des tensiomètres, un lot important de médicament, etc.

