Sénégal: Pape Cheikh Diop signe à Lyon

Dans l'affaire Tigo- Wari déjà tranchée par l'état du Sènégal via le… Plus »

"Ce qui est très intéressant dans le système avec lequel on joue, a-t-il ajouté. Par l'intelligence et le placement, il a aussi cette capacité de récupérer le ballon ou de couper des lignes de passes. C'est ça qui nous a convaincu", a dit le technicien français de Cheikh Diop.

"Je suis très content de venir ici, car Lyon est un grand club que je regardais petit au Sénégal. Le fait que Florian Maurice (responsable de la cellule de recrutement de l'OL) soit venu me voir à Vigo a joué. Tout comme les appels du président Jean-Michel Aulas et de l'entraîneur Bruno Genesio", a expliqué le jeune footballeur lors de sa présentation.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.