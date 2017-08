Sénégal: Un partenariat entre le ministère de tutelle et l'ANSD pour des données sanitaires "fiables"

Dans l'affaire Tigo- Wari déjà tranchée par l'état du Sènégal via le… Plus »

"Ces informations et données pertinentes permettent au gouvernement de suivre les tendances en matière de santé et de prendre les bonnes décisions en connaissance de cause", a souligné Alisa Cameron, directrice du Bureau santé de l'USAID/Sénégal.

Dans cette perspective, cet accord devrait contribuer "sans aucun doute au renforcement du système d'information sanitaire du ministère de la Santé et de l'Action sociale par une amélioration de la production statistique de la direction de la planification, un renforcement de capacités du système d'information sanitaire et une amélioration de l'analyse/utilisation des données", a-t-il précisé.

Dakar — Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a signé mardi un mémorandum d'accord de partenariat avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), aux termes duquel les services de santé devraient être dotés de "données fiables" pour des soins de qualité, "curatifs ou préventifs", au bénéfice des populations.

