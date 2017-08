Sénégal: 2ème edition camp de vacances de basket - Engager des jeunes pour l'évolution du Basketball africain

Dans le but de promouvoir le basketball en Afrique et surtout au Sénégal, la fondation Griants of Africa et ses partenaires sénégalais organisent depuis samedi un camp de vacances à Dakar.

Ils sont 50 garçons et 30 filles à prendre part à cette deuxième édition du camp de vacances des jeunes africains qui s'est déroulée dans 6 pays africains (Nigéria, Côte d'Ivoire, Ouganda, Kenya, Rouanda), et dont le Sénégal est le dernier à abriter avec des visiteurs du basket africain et américain.

Selon Masai Ujiri, président de la Fondation Griants of Africa, «il s'agit de donner une opportunité aux jeunes africains de s'activer dans le développement du sport et des études». Pour cette édition, le staff a été dans 6 pays africains pour promouvoir le basket africain en aidant des jeunes et en leur offrant des équipements pour jouer au basket.

«Etant africain, je vais faire tout ce qui est possible pour que le basket africain soit entendu de très loin comme le NBA», a soutenu le nigérian Masai Ujiri, ancien basketteur de l'équipe nigériane.

Quant à Matar Ndiaye, le coordonateur de ce camp, ce partenariat compte aboutir à des résultats très positifs pour que ces jeunes puissent vivre cette passion du sport.

«Le niveau du basketball sénégalais est bon car, le Sénégal a des joueurs intéressants. Mais, il y a un problème qui est le manque de promotion du basket», a-t-il relevé.

A noter que ce camp de basket va durer trois jours pour entrainer les jeunes et les pousser à aimer davantage ce sport noble.

Dans le terrain de la piscine olympique, les jeunes participants ont livré des matchs pour montrer leurs talents aux entraineurs du NBA qui étaient présents pour ce camp de basketball.