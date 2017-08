Les «Lionnes» de basketball du Sénégal sont rentrées hier, lundi 28 août de Bamako où elles ont perdu la finale de l'Afrobasket féminin 2017 devant le Nigéria.

Toutefois, un accueil triomphal a été réservé à l'équipe nationale féminine de basket. Des supporters, le 12ème Gaindé et le ministre des Sports, Matar Ba étaient venus encourager les «Protégées» du coach Moustapha Gaye.

Elle a certes perdu la finale de l'Afrobasket 2017 devant le Nigéria (65-48) avant-hier, dimanche 27 août au Mali mais l'équipe nationale féminine de basket du Sénégal n'a pas démérité avec sa médaille d'argent et son ticket pour le Mondial prévu en septembre 2018. De retour au bercail hier, lundi 28 août en provenance de la capitale malienne, Bamako, les «Lionnes» du basket ont d'ailleurs été accueillies en héroïnes. Des supporters, même s'ils ne sont pas sortis nombreux, le 12ème Gaindé ainsi que le ministre des sports Matar Ba, ont effectué le déplacement pour réserver un accueil triomphal aux «Protégées» du coach Moustapha Gaye.

Arrivées un peu moins de 18 heures, les «Lionnes» ont fait montre d'une satisfaction totale de leurs prestations lors de cet Afrobasket féminin. La défaite ne se lisait surtout pas sur leurs visages. Les «Lionnes» étaient toutes souriantes comme pour dire que l'essentiel a été fait. L'ambiance était toute festive avec le 12ème Gaindé. Entres chants, sifflets et tam-tam, l'équipe nationale de basket est accueillie et encouragée à continuer sur la même lancée.

« Je pense que ce sont des sénégalaises qui ont accepté de défendre les couleurs de leur pays qui ont été championnes d'Afrique en 2015 et en 2017, elles ont eu à confirmer leur statut en allant en finale », a déclaré Matar Ba. Le ministre des Sports de poursuivre, « ce sont des sénégalaises qui doivent être respectées, c'est pourquoi nous sommes là pour représenter le gouvernement du Sénégal».

En effet, la page de l'Afrobasket est tournée et cap maintenant à la coupe du monde de basket de 2018. Et quant à la victoire, le ministre ne désespère pas malgré la défaite et appelle les « Lionnes » à toujours faire preuve de patriotisme et d'engagement au service de la nation. «Je suis rassuré par cet accueil chaleureux pour les Lionnes qui étaient dans une conquête de 13ème titre et le travail va continuer, elles ont ouvert la clé d'une autre page, c'est la participation du Sénégal au niveau de la prochaine coupe du monde de basket», a dit Matar Ba. Le défi, «c'est donc de conjuguer les efforts pour revenir au meilleur et préparer la prochaine coupe du monde», a fait savoir la joueuse Oumou Khairy Thiam.

Matar Ba, Ministre des sports sur le supposé départ de Moustapha Gaye : «Ce n'est pas encore définitif»

«Je pense qu'il n'y a pas encore de démission du coach. Il (Moustapha Gaye) a eu à annoncer avant le départ pour Bamako qu'il allait s'occuper d'autres choses, de son club, de sa famille et de sa maman. Je pense que ça, c'est une position que tout sénégalais devrait respecter. Mais, à mon avis, il n'y a pas encore d'avis définitif parce que Moustapha Gaye est un sénégalais comme nous et nous allons l'accompagner à traverser ce moment et la décision finale sera connue de tous».

Maguette Diop, Dtn Basket : «Nous préparons la relève à notre façon»

«Nous allons évaluer ce que nous avons fourni, le temps de mieux nous préparer pour voir maintenant qu'est ce qu'il faudra encore pour rendre notre équipe beaucoup plus performante. On pense toujours à la relève. Si vous voyez la constitution de nos équipes, chaque fois il y'a deux ou trois jeunes qui intègrent et c'est ça la relève. La relève, on l'a prépare progressivement. On ne peut pas avoir une relève à 60% mais nous avons notre façon de préparer la relève et regardez très bien comment nous préparons nos équipes nationales. Il y'a des anciennes mais on les a sélectionnées à partir de leur performance. La question, elle est là : la participation de nos équipes jeunes au niveau des compétitions des jeunes. Ça, c'est vrai qu'il nous faut encore travailler dans ce sens-là pour amener nos jeunes au niveau de ces compétitions. Nous avons vu récemment la participation de nos U25 pour la Francophonie qui ont fait une belle prestation pour vous dire que certes nous n'avons pas participé à des compétitions mais sur le plan local, il y'a une bonne préparation au niveau de nos jeunes qu'il faudrait peut-être confiner et participer à des compétitions au niveau international. C'est un coach (Moustapha Gaye) nous avons encore besoin de lui, il est en train de faire un excellent travail maintenant, il nous faut murir cette question. Je crois que tout le monde sait qu'il est travailleur, il aime ce qu'il fait et nous avons besoin de lui ».

Mame Diodio Diouf, Meneuse des Lionnes : «L'essentiel, c'était de se qualifier pour la Coupe du monde»

«On s'attendait à ce que le match soit difficile. On a eu un Nigéria très bien donc nous aussi, on n'a pas démérité. L'essentiel, c'était de se qualifier pour la Coupe du monde et puis de laisser une belle image du Sénégal. Je viens de finir une compétition. Je vais réfléchir à tête reposée sur mon aventure avec les Lionnes. Mon défi, c'est toujours se battre et de savoir qu'il y'a des gens derrière moi donc, il faut toujours se battre pour eux».

Aya Traoré, Capitaine des «Lionnes» : «La qualification à la coupe du monde 2018, c'est déjà quelque chose»

«On était parties défendre les couleurs du Sénégal dignement mais la volonté divine en a voulu autrement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut marcher la tête haute parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire et voilà, on est de retour et on dit merci au peuple sénégalais qui a toujours été derrière nous. Le Sénégal est qualifié pour la coupe du monde 2018, c'est déjà quelque chose qui est bien parce que le travail va continuer. C'est déjà un plus, le fait d'y aller».

Astou Traoré, Mvp Afrobasket 2017 : «Je voulais remporter le titre»

«Je voulais amener la coupe d'Afrique et la partager avec tous les sénégalais parce que ce j'ai gagné (trophée de meilleure joueuse du tournoi, Ndlr), c'est un peu personnel car, je dois l'amener chez moi. Je remercie en même temps toutes les joueuses parce qu'on parle de sport collectif. Moi, toute seule, je ne saurais jamais arriver là où je suis aujourd'hui. Si j'ai gagné aujourd'hui, c'est grâce aux autres joueuses parce qu'elles ont eu confiance en moi en me passant le ballon. Je le partage avec tout le monde. Pour mon avenir dans l'équipe après notre qualification à la coupe du monde 2018, j'y reviendrai. En ce moment, on est en train de célébrer la victoire».