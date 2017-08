Sénégal: Le retour de "l'insulteur public", Assane Diouf et d'autres sujets en exergue

Dans l'affaire Tigo- Wari déjà tranchée par l'état du Sènégal via le… Plus »

Walfadjri traite des conditions sanitaires dans les prisons du Sénégal et soutient que "30% des détenus souffrent de maladies chroniques, citant des statistiques de l'Association pour le soutien et la réinsertion des détenus (ASRED)".

Mais selon Enquête, "rien n'est encore joué". "En prélude à l'installation de la 13e législature, les tractations vont bon train pour la désignation des présidents des groupes parlementaires". Rien n'a jusque-là était arrêté cependant, quoique "des noms sont de plus en plus avancés", ajoute le journal.

"L'insulteur du Web est devenu un phénomène. Assane Diouf qui a abreuvé d'injures la plus haute institution du pays, couvert d'insanités hommes d'affaires, célébrités locales et guides religieux, compte bien des fans au Sénégal. Un comité de soutien aussi déterminé qu'excessif", relève le journal.

Assane Diouf lui-même "confirme son retour" au Sénégal, souligne L'Observateur à sa une. "Je ne changerai pas un iota de mes propos, de mon discours et je veux que les choses soient claires... je continuerai mon combat pour la liberté et la démocratie".

Libération dit avoir "pris connaissance d'un document transmis à la Police de l'air et des frontières concernant des Sénégalais qui doivent être rapatriés. Et sur la liste des 21 personnes figure le nommé Assane Diouf qui, une fois à Dakar, sera directement remis au Bureau national d'Interpol sis à la rue Carde, siège de la DIC", la division des investigations criminelles.

