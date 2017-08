Cameroun: Un gigolo-feyman de Paris escroque une camerounaise en Allemagne

Brandon le Parisien est un homme d´affaire de calibre international. Au regard de son niveau de vie et des affaires qu´il traite parfois étant chez elle, Brenda lui confie ses épargnes qui s´élevaient à 10.000 Euros. Brandon garantit de les lui remettre dans trois mois. Il se déplace pour Dubaï et depuis lors, il est resté sans trace.

Brenda annonce la nouvelle à sa famille au Cameroun et prépare les dossiers pour faire venir sa maman dans le but de prendre part au mariage.

À l´ère de la trans-nationalité, les gigolo-feymen transposent leurs activités à l´échelle internationale et peaufinent de plus en plus leur modi operandi. Brandon de Paris (nom changé) est de ceux là qui derrière les apparences normales voire séduisantes cachent un côté perfide de l´homme.

