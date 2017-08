Mali: Mouvement d'humeur des banques - Le SYNABEF suspend sa grève le temps de la Tabaski

C'est ce qui ressort de la réunion-bilan des patrons syndicalistes des banques et assurances. Conscients de l'impact très négatif, ils ont été aussi très sensibles au malaise et aux désagréments provoqués par leur arrêt de travail.

Après trois jours de grève qui a provoqué un manque à gagner considérables pour l'économie nationale, les responsables du Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers et Commerces du Mali (SYNABEF) et de la FENPECAB ont décidé de suspendre leur lutte syndicale à cause de la fête de Tabaski.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.