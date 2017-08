Sénégal: Abdou Fatah Mbacké fut un modèle

Par où commencer pour rendre hommage à quelqu'un comme toi ?

En vérité, il y a tant de bonnes choses à retenir de toi qu'un livre ferait mieux l'affaire.

Si j'ose te tutoyer, c'est parce que tu me l'avais permis, avec ton habituelle bienveillance et la bonhomie qui te collait à la peau.

Ton physique renseignait déjà sur ta nature. Grand, beau, d'une présence imposante et d'un regard d'airain, tu étais. Rigoureux que souple aussi. Un exemple de chef. Ton autorité se dégageait d'elle-même, de ta manière d'être. Ta prestance déjà te rendait, de prime abord, digne de toute autorité. D'autorité, tu as incarné et servi le khalifat de ton papa le regretté Gaïndé Fatma, de qui tu as hérité une légendaire discrétion et une magnanimité sans borne.

Un khalifat que tu as servi avec honneur, dignité et justice depuis que, informé de la disparition de ton grand frère, tu quittas ton bureau de chef d'entreprise pour ne plus y remettre les pieds. Cela en parfait talibé et descendant de Cheikh Ahmadou Bamba qui, m'as tu appris, vous a légué deux principes fondamentaux qui constituent la charpente de l'idéologie mouride : dévotion et obéissance.

Grâce à toi, Fatah chrétien, comme tu m'appelais, a compris ce qu'est en vérité l'idéologie mouride. Quand je t'ai posé la question de savoir comment définir le mouridisme, tu m'as juste dit : prière et travail. Rien d'autre.

C'est un privilège pour moi de porter ton nom, et pendant nos interminables discussions sur la religion et la spiritualité jusque dans tes appartements privés et aux heures les plus insolites, j'ai pu apprendre ce qu'était le véritable désintéressement et le sens du service. Car même en tant que khalife, tu servais beaucoup plus qu'on ne te servait. Alors que tu pouvais te prévaloir de tes origines et de ton rang pour avoir tous les honneurs, tu as toujours préféré la discrétion, vouant une affection sans limite à ta famille et veillant sur elle comme un patriarche.

En me faisant visiter à l'époque le chantier de ce qui est devenu une des plus belles mosquées du pays, celle que tu as bâtie à Taïf, tu m'as confessé que c'était là ton seul rêve. Léguer à ta communauté un joyau dédié à l'adoration de l'Éternel. J'ai encore en tête les khassaides en début de soirée qui berçaient le hameau, ou les après-midis où les riverains venaient exposer leurs problèmes auxquels tu ne manquais jamais de trouver une solution, tes inquiétudes quant au devenir de la jeunesse de ce pays, de la déperdition des valeurs de notre société ... Tant et tant de choses. En fait, tu fus un modèle, un vrai, une personnalité à citer en exemple pour notre jeunesse en mal de repères.

Je ne crois pas à la mort ; tu en sais quelque chose. Je suis sur que tu es quelque part, mais bien, car tu as mérité la récompense de ceux qui ont œuvré pour Dieu. A tes enfants pour qui j'ai une affection sans borne, je dis, papa est parti, mais il est toujours là. En vous, dans votre manière d'être, dans votre éducation, dans l'image que vous projetez dans la société.

Vous êtes ses enfants biologiques mais nous sommes tous sa descendance.