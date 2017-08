Mali: Hydraulique - Les points d'eau modernes (SHVA) suscitent un grand espoir pour les populations

Sur les 28 SHVA en cours de réalisations dans le District, 10 sont entièrement terminés et 18 autres le seront dans deux semaines. Le problème lié à la libération de certains sites qui a notamment affecté certaines entreprises a été élucidé grâce à cette visite du ministre qui a permis aux responsables de la direction nationale de l'hydraulique, ceux des entreprises et communes concernées d'accorder leur violon pour le bon déroulement des travaux.

Malick Alhousseini, s'est rendu le samedi 19 aout sur le sites de certains points d'eau du modèle système hydraulique villageoise améliorée (SHVA) et autres points d'eau potables sur la rive gauche de la capitale réalisés dans le cadre de gestion de la canicule d'eau (pointe) 2017 et 2018.

Dans le cadre de mise en œuvre du Programme d'Urgences Sociales d'accès à l'eau et la l'électricité, le ministre de l'Energie et de l'Eau.

