Togo: Le triduum de UNIR a commencé dans la rue

Des informations données lors de l'annonce même de cette marche des 29, 30 et 31 Août 2017, la semaine dernière, il s'agit d'une marche qui ne se veut pas une réponse à qui que ce soit mais bien pour renouveler les engagements du parti au symbole de la colombe blanche dans un fond bleu azur en faveur de la préservation de la paix, la démocratie et l'Etat de droit, le soutien aux différentes institutions de la République, au processus de réalisation des réformes politiques approfondies et de manière consensuelle.

Inversion de rôle ou simple démonstration de popularité ? En tout cas pour ce qui est observé dans les rues de Lomé ce jour, ils sont des milliers de militants et sympathisants du parti au pouvoir UNIR à d'abord répondre à l'appel du parti en prenant d'assaut le point de départ de cette marche dite citoyenne et républicaine.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.