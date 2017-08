Mauritanie: Signature de trois accords de financement entre la Mauritanie et le Fonds saoudien pour le Développement

Le ministre de l'Economie et des Finances, M. Moctar Ould Diay et le Vice-président et Administrateur délégué du Fonds Saoudien pour le Développement (FSD), M. Youssef Ibrahim Bessam, ont procédé, lundi à Nouakchott, à la signature de trois accords de prêts concessionnels d'un montant global de 135 millions de dollars américains, soit environ 49 milliards d'Ouguiyas.

Ces accords sont destinés à financer les projets suivants :

- Projet d'interconnexion électrique entre Nouakchott et Zouerate par la construction d'une ligne électrique de 225 KV passant par les villes d'Akjoujt et d'Atar. D'un coût de 375 millions de Riyals Saoudiens, cette ligne va alimenter les zones minières et touristiques.

- Projet de construction de la route reliant la route nationale n°1 (Nouakchott - Akjoujt) Benichab et la route nationale n°4 (Nouakchott-Nouadhibou). Cette réalisation d'une enveloppe de 93 750 000 millions de Riyals Saoudiens va désenclaver les zones rurales le long de cette route.

- Projet d'extension et de réhabilitation du Canal Koundi afin d'augmenter le débit d'eau du fleuve d'un coût de 37 000 000 de Riyals Saoudiens.

A cette occasion, le ministre de l'Economie et des Finances a exprimé au Vice-président et Administrateur du Fonds Saoudien pour le Développement les vifs remerciements du peuple et du gouvernement mauritaniens pour ces financements importants qui auront un impact significatif sur le développement socio-économique de notre pays.

Pour sa part, le Vice-président du FSD a indiqué que la coopération avec la Mauritanie dans le domaine des projets de développement remonte à plus de 35 ans et qu'avec la signature de ces accords le nombre des projets auxquels le FSD aura contribué a atteint 38 projets dans tous les domaines à travers des prêts concessionnels.

Il a également réaffirmé le souci du Royaume d'Arabie Saoudite à la poursuite de son appui au gouvernement de la République islamique de Mauritanie sœur en vue de l'aider à réaliser des projets de développement dans les différents secteurs. Et c'est avec admiration que nous constatons les efforts déployés par ce gouvernement pour parachever la construction des infrastructures de base nécessaires à une économie intégrée et conforme aux aspirations du peuples mauritaniens, a-t-il dit.

La cérémonie de signature de ces trois accords s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, Dr Mohamed Ould Abdelvetah, de la ministre de l'agriculture, Mme Lemina Mint El Ghotob Ould Momma, de SEM. Huzaa Ben Dhaoui Lemthiry ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie et de plusieurs responsables des départements concernés.