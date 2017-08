Mauritanie: Le Président de la République s'informe à Arafat sur le déroulement du travail du centre relevant de l'Agence Nationale du Registre de la population et des documents sécurisés

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz a effectué mardi matin une visite dans la moughataa de Arafat (wilaya de Nouakchott sud) où il s'est rendu au centre relevant de l'Agence Nationale du Registre de la Population et des Documents sécurisés.

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée au centre par les ministres de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et de l'hydraulique et de l'assainissement, respectivement Mme Amal Mint Maouloud et M. Yahya Ould Abddayem, le wali de Nouakchott sud, M. M'Rabih Rabou Ould Abidine et le maire de la moughataa d'Arafat, M. El Hacen Ould Mohamed ainsi que par l'administrateur directeur général de l'Agence Nationale du Registre de la Population et des Documents sécurisés, M. Ahmed Moctar Boyuceif.

Le Président de la République a visité les salles d'enrôlement et des archives. Il s'est aussi informé sur les étapes par lesquelles passe l'enrôlement des citoyens ainsi que sur les services qui leur sont dispensés .

Le Chef de l'Etat a également écouté des explications présentées par les responsables du centre sur les efforts déployés pour livrer aux citoyens les pièces d'état civil demandées dans de courts délais.

Le Président de la République a exhorté les responsables du centre à la simplification des formalités dans le but de livrer aux citoyens, avec célérité, les pièces d'état civil demandées.

Le Président de la République a fait l'objet d'un accueil populaire chaleureux à son arrivée au centre. Les populations, massées en grands nombres, ont scandé des slogans louant les réformes accomplies dans le pays ces dernières années, notamment au profit des pauvres. Elles se sont aussi félicitées des politiques mises en place et destinées à faire profiter les citoyens des services publics.