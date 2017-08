Maroc: Organisation d'une journée sportive pour tous à Essaouira et Safi

La Fédération Royale marocaine du sport pour tous a organisé dimanche, dans un terrain contigu à la plage de la ville d'Essaouira, une journée sportive au profit des habitants et touristes de la ville dans le cadre du programme d'animation sportive élaboré et mis en œuvre à travers le territoire national.

La fédération a associé les enfants des colonies de vacances à Essaouira, dont le nombre s'élève à 200 enfants, dans les festivités de cette journée dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant la Fédération et le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant l'animation sportive dans les colonies de vacances et les centres de protection de l'enfance.

Organisée en coordination avec les Associations Patrimoine (Touratte) et Trabout Imdoukal Ntidelssi et avec la contribution des membres de la fédération des clubs de football dans la ville et l'Association Mogador de basketball, cette manifestation comprenait des activités diverses, dont des spectacles, des matches entre les enfants des colonies de vacances et des associations sportives locales (football, basketball et badminton), outre des jeux ludiques et de loisir avec la participation de responsables et de cadres d'associations adhérant à cette journée, la Direction provinciale de la jeunesse et des sports ainsi que les cadres accompagnateurs des enfants de colonies de vacances.

Lors de la cérémonie de clôture de cet évènement, des certificats de mérite ont été remis aux participants.

L'instance du sport pour tous a en outre organisé, vendredi et samedi, des activités sportives et de loisir au profit des enfants des colonies de vacances de Souiria Lakdima et Bedouza dans la province de Safi dans le cadre de la 5è étape de "Vacances pour tous" supervisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ces activités ont bénéficié à des enfants dont l'âge est compris entre 08 et 14 ans représentant des associations de Safi (175 garçons et filles), Anassi pour l'éducation et la culture de Casablanca (125 garçons et filles), Beni Zeroual pour le développement régional à Taounate (120 enfants), Mechaâl pour la culture et le développement et Al Bassma Al Mochrika pour l'enfance (120 enfants).

Ce programme national de colonies de vacances pour l'année 2017 a connu l'organisation de plusieurs activités dans diverses disciplines à savoir football, volley-ball, handball et basketball, outre des exercices sportifs, des jeux ludiques et de loisir sous la supervision des cadres de la Direction provinciale de la jeunesse et des sports assistés par des cadres éducatifs accompagnant les enfants et ceux de la direction des colonies de vacances de Safi. Au programme figurait également un atelier dédié aux premiers soins animé par des volontaires du Croissant-Rouge marocain.