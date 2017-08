Tunisie: Un secteur en quête de... reprise

Selon le Centre technique du textile (Cettex), les exportations du secteur ont baissé de 0,48% en euro contre une augmentation de 11% en dinars, durant le premier semestre 2017.

Une amélioration par rapport à l'année 2016, mais qui dénote aussi un manque à gagner pour un secteur qui s'appuie sur le savoir- faire tunisien, un des principaux atouts de la compétitivité de notre pays.

Selon Nafâa Ennaifer, président de la commission économique de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) et professionnel du secteur, la période actuelle n'est pas mauvaise, avec des carnets de commande plus ou moins bons, mais il faudrait que ceci se perpétue dans la durée et qu'il y ait des signaux de soutien et d'assurance de la part des autorités publiques.

L'industrie textile et habillement tunisienne a toujours été une icône des exportations tunisiennes.

Problème d'image

Le recul enregistré, depuis 2011, a grandement impacté le positionnement de cette industrie tunisienne sur son principal marché, l'Union européenne. La Tunisie a reculé de la 5e place à la 9e place, en tant que fournisseur de l'Union européenne en habillement. Une régression qui a profité à d'autres pays concurrents comme le Maroc, la Turquie et la Chine pour améliorer leur positionnement.

« Nous continuons à souffrir encore de la mauvaise image du pays. Plusieurs clients évitent encore de relancer leurs commandes au même niveau d'avant 2011. Du côté sécuritaire, les avis sont plutôt favorables. Il y a moins de blocages à visiter le pays », estime M. Ennaifer.

Le manque de confiance est la principale cause de cette réticence des clients étrangers. Une instabilité politique qui perdure avec la préparation d'un nouveau remaniement ministériel, des difficultés des finances publiques, une capacité limitée de l'Etat à mener les réformes nécessaires et assurer l'application de la loi, tant de raisons qui expliquent, selon M. Ennaifer, ce manque de confiance, citant les perturbations dans le sud du pays et leurs échos dans les missions diplomatiques étrangères.

Mesures en stand-by

Cependant, il faut dire qu'il n'est jamais trop tard de reprendre la marche et de capitaliser sur les atouts de la Tunisie, toujours existants, pour un nouvel élan du secteur textile et habillement. Les mesures d'appui annoncées, en juin 2017, par le chef du gouvernement pour le soutien du secteur ont été accueillies favorablement par les professionnels afin de pallier en partie les difficultés financières dont souffre un grand nombre d'entreprises. Il s'agit pour l'essentiel du rééchelonnement des dettes à la Cnss et fiscales ainsi que le soutien à l'investissement et à la promotion sur les marchés étrangers.

Mais après quelques mois, ces mesures restent encore en stand-by. « Ces mesures étaient censées donner une bouffée d'oxygène aux entreprises. Mais leur mise en œuvre tarde encore. D'un côté, il y a la partie législative qui doit suivre et des décrets qui doivent être promulgués. Et d'un autre côté, il y a l'administration fiscale qui n'est pas assez d'accord sur la question de rééchelonnement et aussi le changement du PDG de la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss) qui a retardé les négociations. Entre ce qui a été décidé et ce qui est mis en œuvre, il y a un grand décalage », indique M. Ennaifer. Ce retard cumulé sera, d'ailleurs, discuté lors d'une réunion avec le chef du gouvernement dans les prochains jours afin de débloquer la situation. Une réunion a été déjà organisée hier au ministère du Commerce.

Question de volonté

En outre, d'autres questions impactent également la relance du secteur. On note les négociations sur les règles d'origine et de la simple transformation avec l'Union européenne. Des négociations qui ont été bloquées, selon M. Ennaifer, par la Commission européenne en raison du non-avancement des négociations avec la partie tunisienne sur l'Accord de libre-échange complet et approfondi (Aleca).

D'un autre côté, il affirme qu'il est important de capitaliser sur l'accord sur les augmentations salariales afin de donner « un sursis » aux entreprises tunisiennes. Ainsi, un contrat de responsabilité commune est en train d'être étudié avec l'Union générale des travailleurs tunisiens (Ugtt) afin de partager la responsabilité de la pérennité des entreprises, de l'emploi et du développement. « Il est de la responsabilité du syndicat aussi d'assurer des conditions de travail et une compétitivité propices à l'investissement », lance-t-il, affirmant que ce contrat permettrait de donner plus d'assurance et de visibilité aux entreprises, aux clients et aux investisseurs.

Les perspectives du secteur restent encore mitigées, avec une visibilité encore limitée pour les entreprises tunisiennes. « Nous avons été invités encore une fois à donner des propositions pour la relance économique. Mais cette relance est intrinsèquement liée au retour de la confiance. Nous l'avons compris trop tard pour le phosphate. La production a repris mais nous avons perdu des marchés », précise M. Ennaifer.

Il ajoute que les perspectives dépendront également de la situation politique et de la capacité du gouvernement à assurer les réformes nécessaires et à les faire avancer. « Nous avons encore notre place. Nous avons le savoir-faire, la proximité, tout milite en faveur du secteur. Le reste dépend de nous et de notre gouvernement », lance-t-il.