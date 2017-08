Ile Maurice: Poste-de-Flacq - L'eau courante, l'électricité et les toilettes sont un luxe

Les promesses, elle en a entendues beaucoup, raconte-t-elle. Elle a reçu plusieurs visites au fil des années mais rien n'a changé. «Banla inn vinn get nou enn ta fwa. Sak fwa zot dir zot pou ed nou kouma zot kapav. Mem led sosyal zot ti dir pou fer nou ganye me mo bann zanfan pa gayn nanye. Zis mo garson ki malad gayn enn ti led.»

Bien souvent, son mari ne peut trouver de quoi acheter la nourriture, ajoutet-elle. Les jours où il n'y a rien, les enfants, qui fréquentent l'école primaire de la région, restent à la maison. Ils passent leur temps à jouer et à se promener et si elle arrive à trouver un petit boulot, au moins le soir, ils y aura de quoi manger.

Pour cette famille, l'eau et l'électricité représentent un luxe. Il n'y a pas de robinet dans la cour où ils habitent. Tous les jours, Poonam doit se rendre à la plage pour chercher de l'eau. «Nou pena delo. Me ena enn robine dan bor lamer. Mo arye delo.» Parfois, la nuit venue, c'est la lumière d'une bougie qui les éclaire.

Poonam Sookroo habite dans une des pièces avec son mari et leurs quatre enfants. Son beau-père et son beau-frère occupent l'autre pièce accolée. Son compagnon, Stephane Dorza, le soutien de la famille, est pêcheur. Poonam, elle, travaille comme bonne quand on a besoin d'elle : «Mo al netwaye kot mo gany.» À leur charge, quatre enfants âgés de cinq à 15 ans.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.