Ile Maurice: Production de canne à sucre - Deux experts indiens partagent leur savoir-faire

Quant aux planteurs, ils sont plus que ravis de cette initiative. Produire plus pour avoir plus d'argent est «une bonne idée», soulignent-ils. «Je trouve que c'est un bon travail que fait actuellement le ministre Sunil Bholah et j'espère que nous allons apprendre beaucoup de ces experts pendant cette semaine», soutient Kessordath Ramsarrun.

Lors d'une présentation, le Soil Chemist Appaso Shankar Patil et Amit Vasantrao Mane, Agriculture Oversear, ont donné des conseils sur la plantation de canne à sucre. Cela notamment en faisant des analyses de la terre et en recommandant des fertilisants adéquats. Les deux experts indiens ont également expliqué quelques techniques pour cultiver la canne à sucre.

«Lors d'une visite en Inde, j'ai remarqué que la société coopérative indienne Shree Datta Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, à Shrilol, produisait entre 140 et 150 tonnes de sucre par arpent alors qu'à Maurice par arpent c'est 50 à 60 tonnes», a expliqué le ministre, ce mardi 29 août, au Farmers Service Centre à Goodlands. Raison pour laquelle Sunil Bholah a «invité deux experts de l'Inde afin qu'ils transmettre leur savoir-faire aux planteurs mauriciens».

Projet ambitieux ? Pas pour le ministre des Coopératives, Sunil Bholah. Il se dit persuadé qu'il est possible de produire 150 tonnes de sucre par arpent. Et dans cette optique, il a fait venir à Maurice deux experts indiens afin qu'ils conseillent les planteurs de canne à sucre.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.