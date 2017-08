Tunisie: Mobilisation renforcée

En cette période de pointe, fixée à partir de demain, 30 août, jusqu'au 11 du mois prochain, les sociétés de transport nationales et régionales vont se mobiliser en parfaite synergie, pour le confort et le bien-être d'une clientèle de plus en plus exigeante et nombreuse.

« En renfort, 41% de voyages supplémentaires sur les réseaux de la Sntri et une hausse de 28 % sur les grandes lignes ferroviaires», précise-t-il. Et d'enchaîner que le transport non régulier, communément appelé louages, sera autorisé à desservir en dehors de son permis d'exploitation, d'autres lignes à travers toute la République.

Ce feu vert est donné aux « louagistes », au nombre de 10 mille, exclusivement au cours de cette période de pointe (fête de l'Aïd et rentrée scolaire). « Notre slogan est de voir nos sociétés de transport travailler main dans la main », indique-t-il. L'ultime but étant d'améliorer la prestation des services aux usagers et leur épargner les longues heures d'attente.

Faire preuve de compréhension

Ce faisant, des mesures logistiques ont été prises, visant à renforcer le parc roulant des sociétés de transport urbain et interurbain.

Désormais, leur parc disposera de 174 nouveaux bus dont 37 seront disponibles d'ici la rentrée scolaire. Sans pour autant oublier les 495 bus d'occasion déjà acquis l'année dernière pour le compte de la Transtu.

De même, les sociétés régionales et nationales de transport ont, d'ailleurs, commencé à réceptionner 1.108 nouveaux bus, achetés dans le cadre d'une convention de renouvellement de leur parc.

A ses dires, il y aura aussi d'autres mesures de coordination : 180 agents de contrôle seront répartis sur les différentes gares de transport terrestre, en connexion avec la cellule de suivi créée au sein du ministère du Transport, dans l'objectif de mieux identifier les besoins et résoudre les problèmes posés. « Devant l'incapacité à bien gérer un tel flux massif prévu la veille de l'Aïd, l'on ne peut, certes, compter que sur la compréhension de nos usagers », avoue-t-il en conclusion.

S'agissant de la rentrée scolaire et universitaire, les responsables ont souligné que le transport universitaire et scolaire représente 51% de l'activité transport. Celui des étudiants et élèves enregistre annuellement une progression de 3%, ce qui constitue une demande supplémentaire sur les services du transport public.