Maroc: Probiotique - Une bactérie prévient des infections graves du nouveau-né

L'essai n'incluait pas les bébés prématurés ou les nouveau-nés atteints à la naissance de pathologies, qui présentent un risque plus élevé de développer une septicémie. De plus amples tests seraient nécessaires pour déterminer si les résultats s'étendent à toutes les populations à risque des nourrissons dans les pays en développement, selon la revue.

Les cas de septicémie bactérienne et de décès qui s'en sont suivis ont affecté 5,4% des nourrissons du groupe traité contre 9% de ceux du groupe témoin sous placebo, soit une réduction notable de 40% du risque d'infections graves et de décès qui en résultent dans les deux premiers mois de la vie.

L'essai clinique comparatif (traitement contre placebo) a porté sur plus de 4.500 bébés d'une région rurale indienne dans l'Etat d'Odisha (est) où les taux de mortalité néonatale et infantile sont parmi les plus élevés d'Inde.

