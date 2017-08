Tunisie: Gestion financière à deux !

Créer un compte commun

«La création d'un compte commun permet de simplifier la participation de chacun aux dépenses communes et d'assurer le suivi des dépenses et du budget. Ensuite, il est nécessaire d'alimenter un compte pour les dépenses communes», ajoute notre interlocutrice. Donc, il faudra veiller à équilibrer son budget. De son côté, M. Lassaâd ajoute que «dès que la situation du couple évolue, il faut ajuster et adapter le budget, c'est-à-dire quand la famille s'agrandit, il est nécessaire de prévoir de nouvelles dépenses et de changer éventuellement les priorités. De plus, il faut à tout prix limiter les achats à crédit et, surtout, s'interroger sur ses habitudes de consommation. Les petites dépenses quotidiennes et récurrentes peuvent représenter de grandes sommes. Il faudra faire des économies».

Certains hommes délèguent toute la gestion financière du ménage à leur femme. Avec leurs deux salaires, Intissar et Houssem gagnent bien leur vie. Depuis leur mariage, en 1985, toutes les dépenses sont assumées ensemble. Pas de compte bancaire commun, chacun a le sien, pour des considérations pratiques, mais les dépenses se font indistinctement. Ils sont propriétaires de deux appartements achetés à crédit. Ils habitent dans l'un de ces appartements et l'autre est en location pour améliorer leurs revenus en prévision de la retraite. Pour le paiement des traites des deux logements, ils ont eu la bonne idée d'enregistrer leurs deux noms.

En fait, c'est mon épouse qui gère le budget familial, souligne-t-il. Pour elle, «c'est normal : sans être "radine", je suis économe et j'essaie, après avoir réglé les dépenses quotidiennes et courantes, de dégager des économies».

Capacité de gestionnaire

Tout l'argent économisé est placé sur un compte épargne, mais il sert aussi bien pour les vacances, les loisirs, que pour les dépenses imprévues. Houssem ajoute : «Je délègue tout à ma femme. J'ai confiance en sa capacité de gestionnaire. C'est d'ailleurs grâce à elle que nous avons pu investir dans nos deux logements. Si j'ai envie d'un costume coûteux, elle m'encourage à l'acheter».

Gérer le budget familial n'est pas chose aisée, c'est pourquoi la plupart des hommes fuient cette responsabilité et la confient à leurs femmes. «Les femmes adorent jouer le rôle de maîtresse de maison et elles ont raison», pense-t-il. Généralement, le couple assure la répartition des tâches et celle des dépenses se fait sur cette base : aux hommes les dépenses courantes, factures d'eau, d'électricité, loyer, scolarité des enfants, alimentation, frais de la voiture, c'est-à-dire les grosses dépenses du ménage. Aux femmes l'habillement des enfants et leurs propres frais.

Saber, la cinquantaine, employé à la Steg, déclare: «C'est surtout quand il y a un compte commun que l'on constate des différends au sein du couple. J'ai vu pas mal de couples qui ont un compte commun, ce qui empêche chacun des deux époux de dépenser librement, ils ne sont plus indépendants. Il faut bien insister sur le fait qu'opter pour un compte individuel est important, pour garder son "jardin secret"».

Plus d'indépendance

«Avoir un compte individuel, c'est vraiment conserver un espace de liberté». De son côté, Ghazi, la quarantaine, père de deux enfants et professeur de mathématiques de son état, identifie, à sa façon, les couples. Selon lui, il existe les indépendants. C'est-à-dire ceux qui ont gardé chacun leur compte en banque, comme lorsqu'ils étaient célibataires. Chacun gère son compte de son côté. Pourtant, chacun paye 50% des dépenses communes. Celui qui gagne moins est alors lésé. Mais chacun est libre de dépenser l'argent sur son compte à sa guise.

La femme qui gagne plus que l'homme semble, dans certains foyers, avoir plus d'autorité dans le couple. Si les hommes assument l'essentiel des dépenses du ménage, c'est parce que leurs salaires sont généralement plus importants que ceux de leurs épouses. En outre, nombre de femmes considèrent que leur contribution aux dépenses ménagères n'est pas une obligation mais une «aide et un soutien» à leurs maris.

Quand la femme a un salaire ou des moyens plus consistants que ceux de l'homme, cela crée d'autres types de problèmes dans le couple. Une femme qui gagne plus que l'homme a plus d'autorité et d'autonomie dans le couple; elle s'érigera même en chef de famille. «Un homme incapable d'entretenir le foyer, ou gagnant beaucoup moins que sa femme, est obligatoirement un homme dévalorisé», ironise N., une femme divorcée. «Mon mari n'a pas supporté que je dépense pour lui et les enfants. J'ai eu beau essayer de flatter son orgueil, il en a fait une véritable dépression et a fini par demander le divorce».

Se réunir pour définir les besoins de la famille doit être fait au début du mariage. L'objectif est de s'entendre et de passer ensemble toute leur vie en faisant des compromis des deux côtés. Il faut, par la suite, dépenser ensemble sans tenir compte du salaire de chaque partie.