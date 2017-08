Burkina Faso: Foire des petits ruminants - De bonnes affaires l'orée de la tabaski

La Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Sahel en collaboration avec le projet de résilience et de croissance économique au Sahel-croissance accélérée (REGIS-AG) organise du 28 au 30 août 2017 à Dori la foire des petits ruminants et des volailles locales. Il est attendu à la foire dite de tabaski, 52 exposants qui mettront sur le marché 303 petits ruminants et 459 volailles locales.

A l'approche de la fête de tabaski communément appelée la fête du mouton, la foire des petits ruminants et des volailles locales de Dori a été organisée dans l'atteinte de plusieurs objectifs. D'abord, il s'agit de soutenir l'effort des pouvoirs publics et l'interprofession des éleveurs et la Chambre régionales d'agriculture (CRA) du Sahel dans l'organisation et la pérennisation de telles manifestations.

Ensuite, la foire compte faciliter la participation d'au moins 50 organisations paysannes dont 40 de la chaine de valeurs petit ruminant et 10 de la chaine de valeurs volaille.

Enfin, elle vise à stimuler les échanges entre les forains sur les innovations techniques telles que les techniques d'embouches, d'amélioration génétiques des animaux et des techniques commerciales dont la vente au poids, la vente groupée, la vente par correspondance, ainsi que la production contractuelle.

Pour ce faire, les producteurs de 5 communes de la région du Sahel à savoir Dori, Bani Seytenga, Sampelga et Sebba ont mis sur le marché 303 petits ruminants et 459 volailles locales à travers 52 stands d'exposition.

Pérenniser la foire de tabaski

De l'avis du marchand de bétail Lamine Guira, il est venu de Sebba avec 10 béliers dont le prix se situe entre 70 000 CFA et 100 000 CFA. Il se frotte les mains parce qu'il a déjà écoulé 4 animaux. En revanche, son collègue Aboudramane Cissé de Dori qui traine ses 6 béliers qui coutent entre 75 000 FCFA à 250 000FCFA n'a rien vendu encore.

Pour sa part, la vendeuse de volaille locale venue de Seytenga Rabiatou Hamifdou Dicko a déjà écoulé 3 poulets et elle espère tout vendre avant la fin de la foire. Le prix de ses volailles varie entre 1500 FCFA et 2250 FCFA. A l'unanimité, les marchands de petits ruminants et de volailles ont salué cette initiative et souhaitent qu'elle soit pérennisée de sorte qu'ils puissent à l'approche de la tabaski écouler leurs animaux. Pour l'imam du mouvement sunnite de Dori Sita Boly, il a déjà acheté 6 béliers à 415 000 F CFA dont le prix unitaire varie de 60 000 FCFA à 125 000 FCFA.

Selon l'homme de Dieu, le prix des animaux est un peu exorbitant. Qu'à cela ne tienne, Il entend compléter jusqu'à 10 béliers et envisage immoler 2 le jour de la fête et vendre le reste.Selon le président de la Chambre régionale d'agriculture (CRA) du Sahel Zakariaoun Diallo, la foire va permettre aux producteurs d'écouler facilement leurs productions, de nouer de nouvelles relations et d'augmenter le revenu de leur ménage.

« La CRA à travers ma voix dit merci à tous nos partenaires. Nous allons œuvrer pour que ces appuis que vous apportez soient bien utilisés. J'invite donc les autres partenaires à nous faire confiance et à nous appuyer pour perpétuer la foire de Tabaski a Dori. Nous producteurs et commerçants de bétail et volaille du Sahel, nous profiterons pleinement de ces trois jours, pour faire de bonnes affaires », a-t-il espéré.

Quant au gouverneur de la région du Sahel le colonel-major Peguy Hyacinthe Yoda, il a souhaité que cette foire commerciale de Tabaski soit un cadre d'échanges qui profite véritablement aux acteurs des chaines de valeurs de petits ruminants et de volailles locales et à la population de son ressort territoriale. « Les contacts et les échanges qui s'établiront devront aboutir à des commandes et à l'établissement de relations solides entre les éleveurs, les collecteurs, et les commerçants et exportateurs de bétail de notre région et de l'ensemble du pays », a-t-il conclu.

Le projet de résilience et de croissance économique au Sahel-croissance accélérée (REGIS-AG) est financé par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, (USAID) pour la période de 2015 à 2019. Il est mis en œuvre au Niger et au Burkina Faso et vise à améliorer les revenus des familles et communautés vulnérables et à renforcer leur résilience aux chocs tels que la sécheresse, les conflits et crises économiques en améliorant la compétitivité des chaines de valeur niébé, petits ruminants et volaille.