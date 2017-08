Maroc: Mesures proactives pour accompagner le flux de voyageurs durant l'Aïd Al Adha

A l'approche de l'Aid Al Adha, et compte tenu de l'augmentation du flux de voyageurs qui souhaitent passer cette occasion avec leurs familles, les autorités publiques ont pris toutes les mesures proactives nécessaires, notamment à travers une série de mesures visant à assurer les moyens de transport suffisants au déplacement des voyageurs dans les meilleures conditions, tout en imposant le respect des tarifs fixés pour les voyages ordinaires et exceptionnels, annonce le ministère de l'Intérieur.

Les services concernés relevant à la fois du ministère de l'Intérieur et celui de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, ainsi que tous les autres services, ont, à ce titre, pris une série de mesures qui consistent essentiellement à octroyer le nombre nécessaire d'autorisations exceptionnelles aux propriétaires d'autocars de transport public, et ce afin de répondre à la demande intense en matière de transport, en précisant la tarification maximale des voyages en fonction de leurs destinations, ajoute la même source.

Il a également été procédé au renforcement du travail des commissions provinciales de transport et des commissions de contrôle sous la supervision des autorités provinciales, note un communiqué, relevant que tous les services concernés ont été mobilisés pour une présence effective au niveau des gares routières, et ce, pour assurer le suivi des opérations de transport et veiller sur la sécurité et la sûreté des voyageurs et la fluidité du transport, outre l'affichage et le respect des tarifs fixés.

Il s'agit aussi d'assurer les permanences au niveau des délégations régionales et provinciales du ministère de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et l'Eau et au niveau des gares routières pour accompagner cette opération et traiter les demandes et réclamations des propriétaires d'autocars et des voyageurs, tout en veillant au respect de la tarification appliquée pour toutes les destinations et sanctionner toute tentative d'augmentation illégale des prix des billets.

Tout en informant les citoyens que toutes les mesures et précautions ont été prises pour assurer et organiser les services de transport des voyageurs dans les meilleures conditions, les autorités publiques exhortent les voyageurs à contribuer au succès de l'application de ces mesures, et les invitent à acquérir les billets de transport auprès des guichets de vente situés dans les gares routières. De même, elles exhortent les voyageurs de signaler auprès des responsables et des agents de contrôle présents dans les gares routières toute augmentation injustifiée des tarifs des billets afin de prendre les mesures qui s'imposent, et ce en vue de veiller au respect des prix des billets légaux et de lutter contre toute tentative de spéculation.