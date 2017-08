document

Avant mes propos, je voudrais parler de certains hommes et en tant que beau-frère, avec fierté, saluer la mémoire de mon beau-père, Touré Amadou Sékou. Que son âme repose en paix. Je voudrais saluer ici les dignes fils d'Odienné. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ces dignes fils ! A commencer par le Président Alassane Ouattara. Je voudrais aussi saluer tout ce parterre de personnalités d'Odienné.

A vous tous, merci pour votre disponibilité. Messieurs les secrétaires départementaux, chers secrétaires de section, commissaires politiques, présidents de comité de base et vaillants militants du Denguélé, merci à vous. Cher grand frère Gaoussou Touré, je ne parlerai pas de toi, mais de tes actions.

Un homme et un ami les plus fidèles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le fidèle parmi les fidèles du Président Alassane Ouattara. Homme d'action, homme dynamique toujours dans l'action, pressé de réaliser ce qu'il veut, mais toujours engagé dans le combat du Président Alassane Ouattara.

Merci cher grand frère. Monsieur le Ministre Adama Koné, efficace dans la discrétion. Calmement, il avance surement. Je terminerai avec ma jeune sœur d'Odienné, le Maire Nassénéba Touré.

La présence d'une femme à la mairie d'Odienné, connaissant mes parents d'Odienné, je voudrais la saluer pour son courage. Militantes et militants du RDR, vous, jeunes, femmes, femmes, avez donné de ce que vous avez.

Vous avez tout donné au RDR. Ici à Odienné, fer de lance du RDR, vous avez depuis 1994, avec le Président Alassane Ouattara, grimpez les collines l'une après l'autre. La première colline que vous avez grimpée avec Alassane Ouattara, alors qu'en 2000, sur des motifs malicieux, votre fils, votre oncle, votre père,

Bravoutchè, le fils de Nabintou Cissé, était écarté des élections en 2000 ; vous l'avez soutenu et accompagner. A Odienné, vous avez, avec toutes les prières des anciens, dits : « si nous avons pu monter la première colline, nous allons monter la deuxième qui s'est dressée en 2010 ».

Et vous avez grimpé la colline de 2010 en accompagnant votre fils Alassane Ouattara pour devenir le Président de la Côte d'Ivoire. Chers frères et chers parents d'Odienné, il y avait deux raisons pour mener ce combat. La première raison, c'était de ramener tous les Ivoiriens au même niveau.

Et de faire taire tous ceux qui disaient que le Touré d'Odienné est égal au Touré de Conakry. Vous vous êtes levés pour dire qu'il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, une et indivisible. La deuxième raison, ils ont dit qu'Alassane Ouattara ne pouvait être candidat. Là encore, vous vous êtes levés comme des soldats, derrière le Général, et vous avez dit : « Alassane Ouattara, tu seras candidat ». Et il a été candidat.

Ainsi, en 2010 vous l'avez soutenu pour être le Président de la République. En 2015, le Denguélé s'est encore mobilisé et vous avez fait 100%. Ce qui lui a permis de rempiler à la présidentielle. Chers parents, comment se fait-il, alors qu'il y a dix ans en arrière, on n'avait pas autant de ministres, de députés, de maires, de présidents de conseils régionaux et un président de la République ; mais il y a dix ans nous étions plus solidaires qu'aujourd'hui ? Pourquoi la solidarité nous manque au moment où nous avons plus de cadres et d'élus ?

Pendant six ans, le Président Alassane Ouattara, avec à ses côtés le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a voulu vous rendre fiers en transformant la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, même si des choses ont été faites, beaucoup reste à faire vous concernant.

Je suis venu vous dire au nom du Président Alassane Ouattara qu'il vous a entendu, qu'il a reçu le message de votre pré-congrès. Vous les jeunes, qui n'avez pas pour certains eu la chance de connaitre l'école, avez donné de votre vie en bravant le soleil et la pluie pour donner à la Côte d'Ivoire toute sa dignité.

Vous qui avez voulu qu'Alassane Ouattara, qui est pour nous au RDR, ce que Nelson Mandela a été pour l'ANC en Afrique du Sud, soit à la tête de ce pays ; vous vous êtes battus. Beaucoup d'entre vous ont perdu la dignité humaine.

Mais vous êtes restés debout comme Odienné, parce qu'il s'agit d'Alassane Ouattara et du RDR. Aujourd'hui, le RDR nouveau vous attend. Chers jeunes, femmes, secrétaires de section, commissaires politiques, secrétaires départementaux ; ce congrès est votre congrès.

Le congrès du changement est arrivé. Après 23 ans, le RDR doit aller au changement. Et c'est vous qui devez amener le RDR au changement. Parce que dans quelques années, pour relever le défi de 2020, 2025, 2030... nous avons besoin d'un RDR fort. Un RDR fort passe par sa jeunesse, ses femmes et ses hommes. Chers jeunes, chaque jour pour certains d'entre vous est un jour difficile.

Le gouvernement est à pied d'œuvre. Mais chacun de nous doit apporter sa pierre. Je suis venu ici vous dire que le problème de la jeunesse va être réglé. Pour ma part, pour accompagner le gouvernement et pour jouer le rôle de lieutenant que nous sommes, je prends l'engagement d'embaucher dix jeunes d'Odienné ayant au minimum le BTS.

C'est ma façon à moi de vous accompagner, chers jeunes. Mais je voudrais aussi vous dire que le RDR, tel qu'il a fonctionné, était conforme à une période. Cependant, le RDR, tel qu'il doit fonctionner à partir du 10 septembre, doit répondre à d'autres défis. Ce défi, c'est que le RDR peut plier, mais le RDR ne peut pas tomber. Le RDR du 10 septembre doit être un RDR rassembleur.

Je demande à toutes les filles et tous les fils qui se reconnaissant aux idéaux du RDR et du Président Alassane Ouattara que le congrès qui arrive est un congrès qui doit rassembler. Il n'y a pas de place pour l'exclusion au RDR, parce que nous avons battu l'exclusion. Nous ne l'accepterons pas au RDR.

Mais nous n'accepterons pas non plus les compromissions. Nous resterons dans le compromis. Parce que nous resterons constants. Nous accepterons tous ceux qui seront constant vis-à-vis du RDR. Chers parents d'Odienné, par votre mobilisation, vous êtes l'expression d'un RDR debout, fort, conquérant et qui doit gagner. Je suis venu partager avec vous la force de gagner et le rêve d'un RDR fort comme le souhaite le Président Alassane Ouattara. Au nom du Premier ministre Amadou Gon, homme de fidélité, travailleur, loyal, celui que nous appelons affectueusement le "Lion", le plus fidèle des fidèles parmi nous auprès du Président Alassane Ouattara ; je voudrais vous présenter toutes ses excuses pour son absence. (... ) La mobilisation de Korhogo et celle d'Odienné, c'est le RDR qui avance. Ces deux mobilisations viennent mettre fin à ceux qui croient que le RDR est couché, alors que le RDR est un parti qui marche. Au congrès du 9 et 10 septembre, le Président Alassane Ouattara viendra donner ses orientations. Parce qu'il viendra dire, je cite : « Dans une famille, on peut respecter la liberté des enfants d'aller étudier aux Etats-Unis, en France, au Japon, etc. mais quand ils reviennent, c'est toujours dans la cour du père ». Restons donc autour du père, parce que personne ne peut mieux protéger ses enfants que celle qui a enfanté ses enfants. C'est pour cela que les enfants du RDR, où qu'ils se trouvent, tout en respectant la liberté de pensée, doivent rester unis, solidaires et faire bloc autour du père. La cohésion sociale passe par un RDR solidaire et fort, car un RDR fort est un RHDP fort. Vous qui avez grimpé toutes ces collines, si nous voulons grimper la dernière colline qui nous amènera en 2020, c'est ensemble. Et c'est avec vous que nous devons monter la dernière colline. Mais pour cela, nous devons nous lever, la main dans la main, pour lancer à partir d'Odienné, la toile de la solidarité pour un RDR solide et solidaire. Au nom des aînés, avec la bénédiction des parents d'Odienné, des Imams et de notre mère Nabintou Cissé ; je vous demande de nous tenir la main pour l'union et la paix dans notre parti. Merci de donner à Alassane Ouattara ce qu'il a toujours voulu pour notre parti. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la case reste pour nous l'endroit où nous pouvons échanger. Loin de la case, ce n'est pas bon. Dans la case, tout peut être dit et tout peut être réglé. Rien ne nous séparera. Nous avons une communauté de destin. Au nom de cette communauté, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Que la sagesse et la tolérance habitent chacun de nous. Je voudrais pour terminer inviter toutes les populations d'Odienné les 9 et 10 septembre au palais des sports de Treichville. Je voudrais prendre le pari qu'Odienné doit être le district le plus représenté. Et pour cela, je ferai ma part auprès des deux grands frères Gaoussou Touré et Adama Koné, en prenant en charge la participation de 1000 jeunes et femmes au congrès du 10 septembre. (... ) Que Dieu veille sur nous tous, qu'il nous accompagne dans nos domiciles, qu'il veille sur le RDR et que Dieu veille sur le symbole Alassane Ouattara, le condensé et le catalyseur de toutes nos ambitions, celui qui transforme nos pleurs en joie, celui qui transforme nos doutes en espoir, celui qui a transformé notre pays.

Que Dieu le protège. Merci à vous tous.