Afrique: UEMOA - Vers la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce

Le Ministre d'Etat a exhorté les participants à faire une analyse sans complaisance de l'avant-projet de règlement portant institution du MeVap. "En tout état de cause, je vous recommande de privilégier les principes de synergies d'actions, de complémentarité et de subsidiarité dans la mise en place du MeVap", a conclu le Ministre.

C'est en cela que Simon Compaoré a salué les initiatives et les efforts de la Commission de l'UEMOA à travers la Délégation générale à la paix et à la sécurité, qui selon lui, ne ménage aucun effort pour rendre opérationnel le MeVap.

Les défis sécuritaires se multiplient et se complexifient. Pour le gouvernement du Burkina Faso, l'un des axes d'intervention stratégique pour faire face aux défis sécuritaires demeure le renseignement et l'échange d'informations; d'où la nécessité de disposer d'un outil efficace d'anticipation et de veille", a déclaré le Ministre de la Sécurité.

"L'intérêt de la rencontre de Ouagadougou sur la mise en place d'un mécanisme de veille et d'alerte précoce n'est plus à démontrer au moment où tout l'espace UEMOA est à la croisée des chemins.

