Burkina Faso: Entrepreneuriat des jeunes - L'association Wendkouni offre des formations en mooré et français

Le centre est ouvert aux personnes âgées de 12 à 70 ans et même à ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. La particularité de cette formation est qu'elle se fait en français et en mooré.

Le pasteur Herman Sawadogo affirme qu'à travers cette formation, le Burkina peut être transformé et développé à l'image de la Chine ou des Etats-Unis d'Amérique. «Il suffit de travailler 20 heures sur les 24, laisser les critiques et être polyvalents pour que nous atteignons notre développement. J'ai donc conçu ce programme par rapport à nos réalités».

«Le Burkina Faso est classé parmi les pays les plus pauvres au monde à cause de la formation instaurée par le système français depuis l'indépendance. Les grèves, les sit-in et les revendications proviennent de cela», fait remarquer le conférencier.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.