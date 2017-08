Sénégal: Le PADESS veut renforcer les capacités productives des femmes

Dakar — Le Projet d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS) vise à renforcer les capacités productives des femmes, a indiqué mardi à Dakar, sa coordinatrice, Aissatou Ayo Ba.

"C'est un programme mis en place par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, dans cette volonté de soutenir les initiatives, de booster les capacités productives des cibles, particulièrement les femmes", a-t-elle dit.

Elle s'exprimait lors d'une rencontre d'échanges et de partage sur la mise en œuvre opérationnelle dudit programme dans la région de de Dakar.

Financé par la coopération italienne pour un montant de 17 millions d'euros, le programme s'étale sur trois ans.

Le but de la rencontre d'échanges "est de contribuer à la mise à niveau des différents partenaires institutionnels sur le processus de mise en œuvre opérationnel du programme afin de susciter leur engagement et leur mobilisation pour l'atteinte des objectifs", a indiqué la coordinatrice.

Le programme vise à "contribuer à la réduction de la pauvreté par le soutien à l'opérationnalisation des politiques et stratégies nationales (... .)", a-t-elle dit.

Il s'agit de promouvoir l'autonomisation socio-économique des groupes les plus défavorisés (femmes, jeunes et familles) et le développement local durable à travers l'appui aux PME, a-t-elle expliqué.

Le PADESS intervient dans les régions prioritaires notamment Dakar, Kaolack et Sèdhiou pour "la réalisation d'infrastructures et d'équipements sociaux de base et de niveau intermédiaire ", a souligné la coordinatrice.

Cependant, a-t-elle précisé, les interventions du programme "seront structurées autour de pôles relativement homogènes constitués par les axes Sédhiou-Kolda, Kaolack-Fatick et Dakar-Thiés.