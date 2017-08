La célébration de la journée du 26 août de cette année a été marquée par l'absence de Me Mbaye Jacques Diop, décédé le 11 septembre 2016. L'ancien député maire de Rufisque et ex-président de l'Association nationale des porteurs de pancartes a reçu les hommages de ses amis dans la mythique salle des fêtes de Rufisque.

Il profitait de chaque édition pour honorer ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Sénégal. Pour lui, ceux-là qui ont lutté pour l'accession de notre pays à la souveraineté nationale sont des « compagnons ». Samedi, à l'occasion de la 59ème édition de la commémoration de la journée du 26 août 1958, Me Mbaye Jacques Diop, ancien député-maire de Rufisque a été honoré par ses anciens compagnons.

Une cérémonie qui a eu lieu dans sa ville natale à Rufisque, en présence de sa famille politique et biologique. Toutes les interventions ou presque ont convergé autour de ce grand combattant dont le nom est indissociable de Rufisque. « Nous avons tenu à décerner les honneurs à titre posthume à une sentinelle de la lutte pour l'indépendance. C'est sur l'initiative du président Mbaye Jacques Diop qu'est née l'idée de regrouper les compagnons de pancartes.

Il a très tôt su qu'il fallait continuer la lutte sous une nouvelle forme. D'où la nécessité d'y associer d'autres hommes comme moi et Oumar Fall et tant d'autres qui étaient plus jeunes » a expliqué Amadou Barto Diène, secrétaire à l'organisation et compagnon des porteurs de pancartes. D'autres compagnons de Me Mbaye Jacques Diop comme Nguirane Ndoye actuel président de l'Anpps, Assane Masson Diop, Alioune Fall, Ndiaga Samb, Mbaye Youm, Siaka Sané, Adja Awa Gaye, Seynabou Ndoukou Bâ entre autres étaient à Rufisque pour rendre hommage à l'ancien maire de la « Vieille ville », décédé le 11 septembre 2016.

Pour les proches de l'ancien maire de la ville, l'empreinte de Me Mbaye Jacques Diop restera éternelle et vivace. « C'est un honneur pour nous de rendre hommage à un acteur et témoin des événements de cette journée qui a désormais une place centrale dans l'histoire de la marche inexorable du Sénégal vers l'indépendance.

Rufisque n'a pas encore fini de pleurer la perte de cet illustre homme dont la disparition brutal le 11 septembre 2016 reste encore fraîche dans la mémoire collective », a témoigné Seydou Diouf, secrétaire général du Parti pour le progrès et pour la citoyenneté (Ppc). Pape Madické Diop, fils aîné de Me Mbaye Jacques, a invité l'ensemble de la famille politique de son défunt père à se retrouver pour perpétrer le legs de cette icône de la classe politique sénégalaise.

Un appel qui s'adresse à Seydou Diouf, Yatma Fall, Ngoné Ndoye, Aziz Faye, Balla Dièye, etc. qui sont passés sous l'ail de Me Mbaye Jacques Diop. Profitant de cette cérémonie, le maire de Rufisque Daouda Niang a indiqué que le conseil municipal va bientôt donner le nom d'une rue à Me Mbaye Jacques Diop.

Une manière, pour Rufisque, de se souvenir de cette personne qui a tant œuvré pour le développement de la « vielle cité », du Sénégal et de l'Afrique.