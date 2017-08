Sénégal: Souleymane Cissé - « Aucun Sénégalais n'a le droit d'assister à la disparition de la Gauche »

interview

Non content de constater l'absence des partis de Gauche dans le débat politique, des membres de la Ligue démocratique (Ld) ont souhaité redonner de la voix à la Gauche en mettant sur pied le mouvement « Ld Debout ». Ces « Jallarbistes » avec à la tête Souleymane Guèye Cissé ont pour ambition de repositionner la Ld et de lui redonner sa force.

Avec certains de vos camarades de parti, vous avez mis sur pied un mouvement dénommé « Ld Debout », pourquoi ce mouvement ?

Nous avons mis sur pied ce mouvement pour remettre le parti sur les rails. Parce que nous sommes un parti de gauche et nous représentons une certaine sensibilité dans ce pays et aucun Sénégalais n'a le droit d'assister à la disparition de la Gauche. C'est pourquoi nous avons mis en place ce mouvement « Ld Debout » pour défendre nos valeurs en termes de démocratie, de paix, de système éducatif performant, de système sanitaire performant et de toutes les valeurs autour desquelles nous nous battons. Le mouvement est aussi mis en place pour une meilleure implantation du parti, pour que la Ld puisse peser sur la balance et pour que la Gauche puisse compter.

Est-ce à dire que votre compagnonnage actuel avec « Bennoo Bokk Yaakaar » n'est pas profitable à la Ld ?

Le débat ne se pose pas en ces termes parce que notre compagnonnage avec « Bennoo Bokk Yaakaar » est conjoncturel. On l'a dit partout, la Ld a existé avant Bennoo et avant l'Apr. Dans le parti, nous allons faire le bilan et voir comment se tenir par rapport à « Bennoo Bokk Yaakaar », mais ce travail n'est pas encore fait. Notre combat n'est pas conjoncturel et ne se situe pas entre rester ou sortir de « Bennoo Bokk Yaakaar », je crois que le problème est plus interne.

Que répondez-vous à votre camarade de parti Moussa Sarr qui précise que la création d'un mouvement n'est pas prévue dans les textes de la Ld ?

Je crois qu'il n'y a aucun texte d'un parti dans le monde qui prévoit la création d'un mouvement. Il fallait dire voici la disposition qui interdit la création d'un mouvement et cette disposition n'existe pas. Nous pensons qu'il faut discuter de choses sérieuses, mener un débat sérieux à l'intérieur du parti au lieu de dire telle ou telle chose est autorisée ou pas. A mon avis, c'est de l'enfantillage.

Ne pensez-vous pas que depuis le départ du Pr Abdoulaye Bathily, la Ld est en crise de leadership ?

Abdoulaye Bathily devait partir, il est parti mais la Ld demeure. Ce qui différencie un peu la Ld des autres partis, c'est qu'il n'est pas un parti d'une personne ou d'un homme. Il est constitué de Sénégalais qui ont librement adhéré. Abdoulaye Bathily, après le départ de Babacar Sané, est devenu secrétaire général, quand il est parti, Mamadou Ndoye est arrivé et maintenant, c'est Nicolas Ndiaye qui est secrétaire général par intérim. Notre parti a toujours fonctionné comme cela. Notre parti a toujours été un parti de débats. Et ce n'est pas la première fois que le débat se pose dans le parti. Il fait même partie de notre tradition.

Au-delà de la Ld, vous vous intéressez au renouveau de la Gauche qui ne semble plus avoir cette force qu'on avait l'habitude de voir ?

C'est principalement l'objet de notre combat. Nous estimons que la Gauche ne doit pas disparaître. Pour cela, il faut réimplanter la Gauche à la base, dans les masses. Nous devons réinventer la manière de faire la politique au Sénégal. Nous avons tous vu la campagne électorale passée, c'est la campagne la plus nulle du Sénégal. Il n'y a pas eu de programmes, ni de discours, ni de perspective. Tout cela parce que la gauche, lanterne de la politique du Sénégal, était absente. C'est pour cela que nous devons nous battre pour que la Gauche ne disparaisse pas et qu'elle puisse rayonner.