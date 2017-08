Cameroun: Coopération entre le pays et l'Egypte - Des équipements pour les hôpitaux

C'est d'ailleurs le point focal de coopération entre l'Egypte et les autres pays africains. « Je suis fier de constater que les relations bilatérales entre le Cameroun et l'Egypte se sont intensifiées », a déclaré Sherif Salah Eldin Elleithy.

Cette oeuvre a pour but d'accompagner les malades sur le chemin de la guérison, et le corps médical dans ses activités, tout en améliorant les conditions d'accueil des patients dans les formations sanitaires. D'après Sherif Salah Eldin Elleithy, ambassadeur de la République arabe d'Egypte au Cameroun, cet appui va contribuer à renforcer des liens d'amitié et de collaboration déjà bien resserrés entre les deux pays depuis 1960.

Un geste fort de la part du gouvernement de la République arabe d'Egypte. Le 24 août dernier, il a fait don à travers son ambassade au Cameroun, de soixante chaises roulantes et une vingtaine de matériels servant à la rééducation pour les hôpitaux, au cours d'une cérémonie, en présence de Alim Hayatou, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Santé publique, chargé des épidémies et des pandémies.

