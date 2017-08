Cameroun: Hydroélectricité - 50 ingénieurs à l'école

« Nous visons en plus l'accroissement de la compétitivité des entreprises à travers la réduction des coûts opérationnels, la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les industries et le renforcement de l'accès aux énergies modernes en zone rurale », a-t-il confié.

Concrètement, il est question pour les quatre formateurs locaux et le Dr. Girish Gaur (Inde), invité pour la circonstance, de renforcer d'abord les capacités des apprenants dans le secteur de l'énergie et de les former à la petite hydroélectrique.

L'objectif est de fournir aux apprenants venus de Polytechnique, de différents ministères et du secteur privé, les outils et techniques nécessaires à la réalisation des études de faisabilité pour les petites centrales hydroélectriques.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.