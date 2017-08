Cameroun: Le marché moderne de Bertoua est prêt

Il y a en effet un fort engouement chez les commerçants. Un peu plus de 1000 dossiers, de demande d'attribution d'espaces, ont été reçus pour les 639 places marchandes prévues, a appris CT. Soit 120 boutiques de 9 mR au moins, 112 boutiques de 6 mR, 96 boxes de 3 mR, 100 étals, 171 places sous hangars couverts et 40 places pour détail.

Celui-ci indique alors en retour qu'on attend plus que le calendrier de la hiérarchie pour procéder à la réception et l'inauguration de cet espace marchand. Sans manquer d'ajouter que « l'avantage avec ce marché est qu'il est construit en pleine ville. Si on décide de l'ouvrir demain, les commerçants retenus n'auront aucune peine à investir les boutiques ».

