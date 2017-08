Tunisie: Une entrée dans le marché suédois

L'actrice tunisienne Mariam Al Ferjani, la réalisatrice Kaouther Ben Hania et son équipe de production seront présentes à Malmö pendant le festival, le film sera inclus dans la sélection officielle des longs métrages.

«Ala kaf afrit» «Beauty and the dogs» est un film de fiction basé sur une histoire vraie qui met en lumière le sort des femmes en Tunisie. Le film suit l'histoire de Myriam, une jeune étudiante tunisienne qui, après une soirée privée dans une boîte de nuit, sera violée par trois policiers. Malgré le traumatisme et la souffrance qu'elle éprouve, Myriam veut que justice soit faite et décide de porter plainte.

Kaouther Ben Hania dit : «Je suis très reconnaissante pour le Fonds de développement du Festival du film arabe de Malmö, où a commencé le processus de production de mon film «Aala kaf afrit» «Beauty and the dogs». Cela m'a permis d'avoir un coproducteur suédois et de travailler avec des techniciens suédois étonnants et talentueux. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de revenir à ce festival incroyable pour partager avec son public le résultat final d'une longue progression de travail et de la première coproduction tuniso-suédoise».

Elle ajoute : «Très heureuse aussi que mon film soit choisi pour être le film d'ouverture du festival, cela signifie beaucoup pour moi et pour tous les cinéastes arabes qui veulent collaborer avec des coproducteurs suédois».

Le Film est une coproduction entre Cinétéléfilms (TN), Tanit Films (FR), Laika Film & Television AB, Chimney and Film i Väst et al. Il a reçu un soutien en Suède du Swedish Film Institute et a acquis une première subvention de développement au Malmö Arab Film Festival en 2015.

«Ala kaf afrit » «Beauty and the dogs» est distribué en Suède par Folkets Bio et aura sa première suédoise à l'automne 2017.

Le 7e Festival annuel du film arabe de Malmö aura lieu du 6 au 10 octobre et prévoit des milliers de cinéphiles de Malmö et de la région, ainsi que des acteurs, des réalisateurs, des producteurs et des professionnels du cinéma de renom représentant les plus grands films de l'année dans le monde arabe.