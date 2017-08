Tunisie: Changement de rôles...

Le président du club estime que Adel Sboui, le président de la section football, a dépassé ses prérogatives. Il a fait des dépenses parfois exagérées sans demander l'avis des autres membres du bureau.

Le président du club explique aussi ce comportement par le manque d'expérience de Sboui. Ces déclarations n'ont pas plu au président de la section football qui a préféré démissionner, pour le bien de la JSK. Pour sa part, le président du club a fait appel aux membres pour trouver des solutions urgentes, notamment pour la direction du club.

A cet effet, un comité a été désigné pour diriger la section football et opérer les remaniements nécessaires pour relancer l'équipe. Et le porte-parole Haythem Hedfi d'expliquer : «Nous sommes conscients de la situation alarmante du club. Nous avons rassemblé les différents membres pour harmoniser notre travail et dépasser les séquelles du désaccord entre le président et certains membres. Nous avons pensé à vivifier le groupe par la présence d'anciens dirigeants pour prêter main-forte au groupe. La présence de Soufiène Ben Yahya et d'autres personnes d'expérience redonnera plus de stabilité administrative au club.

Nous sommes toujours à l'écoute des autres enfants du club pour aider la JSK. Nous espérons dépasser ces moments de doute et reprendre notre éclat».

Les fans aghlabides espèrent que ces changements auront des conséquences bénéfiques sur le rendement de la JSK surtout que certains membres de l'équipe font preuve d'indiscipline.

Ameur Derbel : nouveau directeur sportif

La désignation de l'enfant du club Ameur Derbel dans le poste de directeur sportif a soulagé les supporters aghlabides. On estime que Derbel est capable de présenter un programme clairvoyant pour la section football grâce à son expérience et son sérieux. Ce choix doit être accompagné d'une recherche de nouvelles ressources budgétaires pour financer les besoins du club. Bref, la Chabiba est capable de retrouver ses repères à l'aide de ses enfants et de ses fans malgré la modestie des moyens.